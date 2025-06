Gli USA in guerra al fianco di Israele contro l'Iran . L'escalation in Medio Oriente segna una svolta con il coinvolgimento delle forze armate statunitensi. Poco dopo le 2 del mattino (ora italiana) il presidente USA Trump sul social Truth ha annunciato l'attacco: "Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Tanaz ed Esfahan". Trump ha ringraziato " i "grandi guerrieri americani" e ha detto che "'ora è il momento per la pace. Questo è un momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo". Alle 4 del mattino, sempre ora italiana, Trump ha parlato alla Casa Bianca: "Se la pace non arriverà rapidamente, attaccheremo gli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità". Israele è stata avvisata del raid prima dell'attacco e il premier Netanyahu ha ringraziato per il sostegno americano. "Adesso è iniziata la guerra", hanno scritto invece i Guardiani della Rivoluzione iraniani su X. Teheran ha risposto all'attacco con una raffica di missili iraniani su Israele, colpite Gerusalemme, Haifa e Tel Aviv. Decine i feriti.

