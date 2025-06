Gli occhi del mondo guardano Venezia in questi giorni per il matrimonio tra Jeff Bezos, proprietario di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. Tanti i vip invitati e presenti in Laguna, comprese alcune celebrità del mondo dello sport come l'ex giocatore di football Tom Brady e il presidente di Exor (la holding che controlla la Juventus) e numero uno della Ferrari John Elkann. Senza dimenticare l'ex giocatore Nfl Tony Gonzalez e il proprietario del Fulham Shahid Khan