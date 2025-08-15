Sono ore di grande attesa per l'incontro tra il presidente USA Trump e quello russo Putin. Un vertice che riguarderà la guerra in Ucraina ma non solo: sul tavolo tante delle questioni che stanno generando tensione a livello globale. In occasione di questo storico momento Sky Tg24 seguirà live la giornata dall'Alaska a partire dalle ore 21, con aggiornamenti, news e commenti in tempo reale. Sul sito di Sky Tg24 le news minuto per minuto.

INCONTRO TRUMP-PUTIN IN ALASKA: LE NEWS LIVE