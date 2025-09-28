E' morto all'età di 78 anni il giornalista sportivo Furio Focolari, per tanti anni in Rai e noto per le telecronache di sci e, in particolare, per aver raccontato le imprese di Alberto Tomba negli anni '80 e '90. Figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano 'Umanità', Focolari era approdato in Rai nel 1976 dove al Gr3 iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982. Poi iniziò a occuparsi di sci, da inviato a bordo pista ai Mondiali di Bormio 1985. Malato da tempo di Sla, Focolari - grande tifoso laziale - è stato anche a lungo opinionista e anche direttore dell’emittente romana 'Radio Radio' che oggi sui social ha annunciato la sua scomparsa con questo messaggio: "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai".