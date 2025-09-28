Morto Furio Focolari a 78 anni: ha raccontato le imprese di Tombalutto
Il giornalista sportivo era da tempo malato di Sla. Aveva iniziato negli anni '70 col calcio, ma la popolarità arrivò con lo sci nell'epoca di Alberto Tomba. Tifoso laziale e voce storica dell'emittente radiofonica romana "Radio Radio"
E' morto all'età di 78 anni il giornalista sportivo Furio Focolari, per tanti anni in Rai e noto per le telecronache di sci e, in particolare, per aver raccontato le imprese di Alberto Tomba negli anni '80 e '90. Figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano 'Umanità', Focolari era approdato in Rai nel 1976 dove al Gr3 iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982. Poi iniziò a occuparsi di sci, da inviato a bordo pista ai Mondiali di Bormio 1985. Malato da tempo di Sla, Focolari - grande tifoso laziale - è stato anche a lungo opinionista e anche direttore dell’emittente romana 'Radio Radio' che oggi sui social ha annunciato la sua scomparsa con questo messaggio: "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai".
Il cordoglio della Lazio
Con un messaggio sul sito "la Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste". Nel messaggio si sottolinea come "in questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia" del giornalista scomparso a 78 anni dopo una lunga malattia.