Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, che da anni porta l’informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane, approda a Roma, il 17 ottobre, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformandolo per un’intera giornata in uno studio televisivo. Qui personalità nazionali e internazionali si alterneranno sul palco per affrontare le sfide più urgenti e i cambiamenti epocali che attraversano il nostro tempo: la crisi in Medio Oriente e il conflitto russo-ucraino, che ridisegnano gli equilibri geopolitici globali; la guerra dei dazi e le sue ripercussioni sull’economia e sul futuro del lavoro; il nuovo pontificato di Papa Leone, chiamato a dare risposte e visione alla Chiesa in un’epoca di grande trasformazione. Ma lo sguardo si allargherà anche ad altri temi cruciali: l’emergenza climatica e le politiche di transizione ecologica, l’irrompere dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, i cambiamenti sociali che ridefiniscono le relazioni e le comunità, fino alle prospettive e alle aspettative delle giovani generazioni. Un racconto corale, fatto di testimonianze, idee e proposte, che metterà al centro l’approfondimento e la ricerca di soluzioni condivise per interpretare e governare il futuro.