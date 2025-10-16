Prima di chiudere la valigia e imbarcarsi mancavano ancora un po’ di informazioni sulla nuova avventura di Pechino Express , ma oggi si definisce tutto il quadro e le coppie sono ufficialmente attese all’imbarco dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, che arriverà nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Ad affrontare questa avventura appassionante e carica di emozioni saranno dieci coppie: di queste cinque già annunciate – Biagio Izzo e Francesco Paolantoni , Chanel Totti e Filippo Laurino , Jo Squillo e Michelle Masullo , Candelaria e Camila Solórzano , Dani Faiv e Tony 2Milli – e altre cinque che si svelano oggi, ossia Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini , Tay Vines e Assane Diop , Elisa Maino e Mattia Stanga , Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani .

Il capitano della compagnia Costantino della Gherardesca quest’anno sarà affiancato da tre inviati, Lillo , Giulia Salemi , Guido Meda . Ciascuno dei tre racconterà la gara e le tradizioni di uno dei Paesi toccati dalla rotta di quest’anno, rispettivamente Indonesia , Cina e Giappone . Il viaggio toccherà tre dei Paesi più affascinanti, misteriosi e incredibili dell’Est del mondo, e sarà probabilmente il viaggio più “estremo” di sempre. Letteralmente, tanto che la rotta di questa stagione prende il nome di Pechino Express – L’Estremo Oriente .

Le nuove 5 coppie: ci sono anche i Veloci, Fiona May e Patrick Stevens

Ecco le schede delle cinque nuove coppie di viaggiatori della prossima edizione di Pechino Express – L’Estremo Oriente, insieme al nome scelto per la coppia.

FIONA MAY E PATRICK STEVENS: I VELOCI

La coppia formata da Fiona May e Patrick Stevens è una coppia anche nella vita. Sono la coppia de I Veloci e, dicono: "Speriamo di dimostrarlo anche in questa gara… probabilmente sarà più difficile che sulle piste di atletica". Fiona è considerata a livello internazionale una delle maggiori protagoniste della sua disciplina, il salto in lungo, di cui è stata due volte campionessa mondiale: tra i suoi successi più importanti spiccano le medaglie d’argento conquistate alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e di Sydney 2000. È madre di due figlie, Larissa, eccellente atleta del salto in lungo di questi anni, e Anastasia. Patrick ha rappresentato il suo paese, il Belgio, in ben tre edizioni dei Giochi Olimpici, guadagnandosi così il titolo di miglior sprinter belga degli anni ’90. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato complessivamente 20 titoli nazionali assoluti. Ha una figlia di nome Lauryn.

STEVEN BASALARI E VIVIANA VIZZINI: GLI EX

Steven Basalari e Viviana Vizzini erano una coppia anche nella vita fino a poche settimane prima di partire per Pechino Express: la loro è stata una storia “burrascosa”, piena di “tira e molla”, e ora partono insieme per questa avventura con l’obiettivo di capire se potranno riavvicinarsi o dovranno lasciarsi definitivamente ("un amore in revisione… oppure da riscrivere", dicono loro). Steven, cresciuto in una famiglia già attiva nel mondo dell’intrattenimento (il padre Mario era il fondatore della celebre discoteca Number One), ha respirato fin da piccolo l’energia della nightlife; alla morte del padre ha raccolto la sua eredità imprenditoriale, trasformandola in una realtà moderna e poliedrica. Parallelamente ha saputo sfruttare i social media per costruire un’immagine pubblica forte e carismatica: con milioni di follower tra Instagram e TikTok, è diventato uno dei volti più riconoscibili del web, specialmente tra i giovani. Viviana è una giovane ragazza siciliana che si è avvicinata da giovanissima al mondo della moda e dei concorsi di bellezza, conquistando nel 2020 il titolo di Miss Universo Italia.

TAY VINES E ASSANE DIOP: I COMEDIAN

Tay Vines e Assane Diop sono una coppia di stand up comedian molto amici tra loro: non potevano che chiamarsi I Comedian perché, spiegano, anche in questo viaggio "vogliamo che gli italiani si divertano e ridano guardando altri italiani che viaggiano da casa verso il mondo". Tay è originario del Togo, ha iniziato la sua attività pubblicando video ironici online, diventati presto virali grazie al suo stile diretto, autentico e coinvolgente. Con le sue gag e sketch, Tay affronta temi importanti come immigrazione, razzismo e pregiudizi, smontando i luoghi comuni. Assane, origini senegalesi, conduce una doppia vita: operaio in fabbrica di giorno, comico di sera. Proprio tra turni e risate nasce il suo percorso artistico, fatto di video comici pubblicati online che conquistano sempre più pubblico grazie al suo stile diretto e travolgente. Il suo talento naturale non passa inosservato e per questo spicca sui social, dove ha costruito una solida community, e in TV, grazie a Zelig.

ELISA MAINO E MATTIA STANGA: I CREATOR

Elisa Maino e Mattia Stanga, grandi amici nella vita, sono tra i creator più conosciuti e seguiti d’Italia. Promettono, con la loro ironia, di farlo anche in questa avventura. Elisa è stata la prima creator italiana su Musical.ly e poi su TikTok, sui suoi profili parla di moda, make-up e lifestyle. Eredita la passione per la scrittura da sua nonna e il successo è istantaneo: nel 2018 pubblica il suo primo romanzo, Ops, che vende 100 mila copie e diventa anche un docufilm sulla sua vita. Mattia è considerato il creator comedy per eccellenza in Italia: a partire da marzo 2020 è diventato il volto simbolo dei POV su TikTok Italia, conquistando milioni di utenti grazie alla sua ironia tagliente e alla capacità di rappresentare in modo incredibilmente realistico e divertente scene di vita quotidiana. Nel 2023 è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Under 30 più influenti nella categoria Social Media.

GAIA DE LAURENTIIS E AGNESE CATALANI: LE BIONDINE

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono madre e figlia. Gaia è una figura molto conosciuta dello spettacolo italiano con una carriera che attraversa più di 35 anni di palcoscenico, tournée internazionali e successi televisivi. Il suo talento l’ha portata a calcare i palcoscenici di tutta Italia e di molte città europee, interpretando ruoli di grande intensità e varietà. Cresciuta in una famiglia legata al mondo dello spettacolo (oltre alla mamma attrice e conduttrice, il papà è regista e il nonno è regista teatrale), Agnese vive in un ambiente dove l’arte e la creatività sono sempre state poste al centro, per questo il sogno di diventare attrice in lei è molto forte: proprio per questo nel 2024 ha iniziato il percorso per entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Gaia è madre di quattro figli, Agnese è la secondogenita: partecipano per vivere un’esperienza speciale, un’occasione per condividere un’avventura lontano dalla loro grande famiglia e crescere insieme. “