Motonautica, Victory trionfa a sorpresa in gara-1 del GP KuwaitMOTORI
Victory sbanca Gara 1 del GP del Kuwait, sfruttando al massimo le condizioni meteo non favorevoli e portando a casa una vittoria insperata
L’equipaggio storico degli Emirati centra un successo a sorpresa durante la prima gara del GP del Kuwait. Salem Al Adidi e Eisa Al Ali hanno saputo regolare gli avversari, mettendo in atto una tattica d’attesa e gestendo le pessime condizioni meteo che da due giorni hanno reso difficile mettere a punto le barche e disporre la logistica per il week end di gara. Se da una parte c’è stato il successo dell’equipaggio di Dubai, alle spalle di Victory si è piazzata tra gli applausi del numeroso pubblico accorso a vedere gara 1, la barca del Kuwait, autore di una prestazione veramente altisonante. Abdullatif Al Omani e Khalid Ali sono stati semplicemente perfetti, regalando ai numerosi fans una seconda posizione che vale tanto quanto una vittoria. In terza posizione anche il team GB, che a seguito di un brutto incidente nel corso delle prove del mercoledì, con ribaltamento dell’imbarcazione e quindi relativo allagamento di tutta la struttura, era incerta sulla partecipazione. Una gara di attesa e l’esperienza dell’equipaggio li ha portati all’insperato terzo posto.
I delusi dal GP del Kuwait
Pesante delusione per Sharjah con il campione americano Shaun Torrente e il copilota russo Mikhail Kitashev che hanno dominato per circa metà gara, se non poi arrendersi ad una rottura del supporto del motore. Identica sorte per i nostri campioni del Mondo, Rosario e Giuseppe Schiano di Cola, anche loro arrestati da un supporto al motore di destra. Ci sarà comunque tempo per rifarsi in quanto domani giornata di riposo per i team ad eccezione dei padroni di casa impegnati in una prova di lunga durata per stabilire un nuovo record. Sabato gara due con tanti team pronti al riscatto compreso il nostro italiano. Attesa una folla enorme di pubblico con la partecipazione dello sceicco Shaikh Mubarak Abdullah Al-Mubarak Al Sabah e la famiglia.