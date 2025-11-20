L’equipaggio storico degli Emirati centra un successo a sorpresa durante la prima gara del GP del Kuwait. Salem Al Adidi e Eisa Al Ali hanno saputo regolare gli avversari, mettendo in atto una tattica d’attesa e gestendo le pessime condizioni meteo che da due giorni hanno reso difficile mettere a punto le barche e disporre la logistica per il week end di gara. Se da una parte c’è stato il successo dell’equipaggio di Dubai, alle spalle di Victory si è piazzata tra gli applausi del numeroso pubblico accorso a vedere gara 1, la barca del Kuwait, autore di una prestazione veramente altisonante. Abdullatif Al Omani e Khalid Ali sono stati semplicemente perfetti, regalando ai numerosi fans una seconda posizione che vale tanto quanto una vittoria. In terza posizione anche il team GB, che a seguito di un brutto incidente nel corso delle prove del mercoledì, con ribaltamento dell’imbarcazione e quindi relativo allagamento di tutta la struttura, era incerta sulla partecipazione. Una gara di attesa e l’esperienza dell’equipaggio li ha portati all’insperato terzo posto.