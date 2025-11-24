Martedì 25 novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in onda su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, ' Oltre il Gioco: capire e combattere la violenza di genere nello sport' . Lo speciale è a cura di Veronica Baldaccini ed Eleonora Cottarelli con la testimonianza di donne impegnate anche direttamente sul tema. Passaggi su Sky Sport 24 alle 8.00, 10.00, 11.30, 15.30 e alle 22.00. La sera, alle 22.55, in prima visione su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Crime , ' Ogni 72 ore: il caso Matteuzzi ', parte della campagna CSR #Basta in collaborazione con Sky Tg24. In Italia una donna viene uccisa per mano di un uomo in media ogni 72 ore. Daniela Collu racconta il femminicidio di Alessandra Matteuzzi , vittima dell’ex compagno dopo mesi di minacce e stalking.

Parlami-Dialoghi contro la violenza

'Parlami - Dialoghi contro la violenza' è invece lo speciale realizzato presso il Liceo Carducci di Milano da Sky TG24, il canale all news diretto da Fabio Vitale. Un incontro, a cui hanno partecipato un centinaio di studenti, dedicato all’ascolto e al confronto con Lucia Annibali e Giacomo Papi, condotto da Stefania Pinna e con la regia di Roberto Contatti. Un dialogo sul tema della violenza contro le donne in tutte le sue forme, sostenuto dalle riflessioni e dalle domande di ragazze e ragazzi. Lo speciale, a cura di Andrea Dambrosio, è parte della campagna di sensibilizzazione BASTA!, che SkyTG24 porta avanti da anni contro la violenza di genere. In arrivo lunedì 24 novembre alle 21 su Sky TG24, martedì 25 novembre alle 16.00 su Sky TG24 e alle 22.10 su Sky Documentaries. Parlami – Dialoghi Contro La Violenza sarà inoltre disponibile su SkyTg24.it e su tutte le piattaforme digital di Sky TG24.