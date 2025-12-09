Da giovedì 11 dicembre tornano ad accendersi i fornelli più ambiti e al contempo più temuti: MasterChef Italia riapre le porte delle sue amatissime cucine pronte ad accogliere decine di aspiranti chef pronti a mettersi alla prova e a dimostrare il proprio valore. A fare gli onori di casa torna l’irresistibile trio in giuria composto da Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli : tre chef stellati che, amatissimi, tornano insieme per il settimo anno di fila nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy a valutare piatti, ad ascoltare storie e motivazioni, a scegliere chi è meritevole di entrare in Masterclass e chi no. Non contano età, provenienza, estrazione sociale, formazione culturale: l’unico bagaglio necessario è il sogno di diventare il nuovo MasterChef italiano, il trionfatore della nuova stagione che arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

Live Cooking dall'11 dicembre

Nei primi due episodi di questa stagione ci saranno i Live Cooking, attesi nella serata di giovedì 11 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Gli aspiranti componenti della classe avranno qui una prima preziosissima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici, con 45 minuti per impostare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per ultimarlo e raccontarlo (e raccontarsi) davanti ai giudici: conquistando tutti e tre i giudici potranno indossare già il grembiule bianco che li renderà ufficiali concorrenti della Masterclass; con due sì su tre avranno il grembiule grigio, che li metterà in stand-by; con un solo sì, o con nessun sì, dovranno tornare a casa.

Una volta arrivati per la prima volta al cospetto di Bruno, Antonino e Giorgio anche quest’anno potranno scegliere se fare “all-in”: in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, saranno costretti a convincere necessariamente tutti e tre i giudici. In questo caso, per loro due sole possibilità: o ottengono l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, oppure abbandonano il sogno di entrare in Masterclass.