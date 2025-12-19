Enel 140, il nuovo numero per l’assistenza clienti

Il servizio, gratuito sia da rete fissa che da rete mobile, è attivo dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00 (escluse le festività nazionali), ed è stato pensato per rendere ancora più semplice la relazione con i clienti

Una comunicazione semplice e immediata: è questo l’obiettivo del 140, il nuovo numero gratuito - sia da rete fissa che da rete mobile - di Enel dedicato all’assistenza clienti. Facile da ricordare e disponibile per tutte le esigenze di supporto, il servizio è attivo - dall’1 dicembre 2025 - dal lunedì alla domenica, dalle 7.00 alle 22.00 (escluse le festività nazionali). Resta comunque attivo il numero dedicato +39 06 6451 1012 (chiamata a pagamento, il cui costo dipende dall'operatore), con gli stessi orari, per chi si trova all’estero.

A cosa serve il 140

Chiamando il 140 si possono avere, innanzitutto, informazioni e supporto per le procedure di attivazione di nuove forniture, ma si possono anche fare richieste di voltura (cambio di intestazione del contratto), procedure di subentro (riattivazione di un contatore disattivato) e cambi e modifiche alle offerte tariffarie attive per luce e gas. Non solo. Si possono inoltrare richieste e chiarimenti su bollette emesse, scadenze e pagamenti. C’è poi la parte di gestione di piani di rateizzazione e saldo di eventuali morosità. E si possono chiedere informazioni dettagliate sui consumi e sulle fasce orarie. Sempre chiamando il 140 si possono avere informazioni sugli sportelli fisici e canali di assistenza dedicati.

La nuova offerta Enel

Proprio attraverso il nuovo numero 140 è attivabile immediatamente anche l’offerta luce, gas e fibra, disponibile fino al 7 gennaio. L’offerta include: sconto di ingresso sulla componente energia e una tariffa particolarmente vantaggiosa per la fibra ottica. Nel dettaglio, viene proposto uno sconto del 20% sulla componente energia e del 30% sulla materia gas per due anni in caso di attivazione di entrambe le commodity. A questo si aggiunge la fibra Enel al prezzo bloccato per tre anni di 17,90 € al mese, con modem incluso e zero costi di attivazione. Inoltre, per chi aderisce all’offerta, Enel regala un Motorola Moto G06. Le offerte si possono attivare tramite tutti i canali di contatto, dagli store Enel al nuovo servizio telefonico dedicato, chiamando il 140. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili anche sul sito di enel.it (Offerte Enel Fix Luce e Gas di Enel Energia soggette a condizioni e limitazioni. Operazione a premi fino al 07.01.2026. Regolamento completo su enel.it. Offerta Fibra in FTTH con SDD e bolletta web obbligatori).