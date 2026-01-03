Venezuela, raid USA su Caracas. Trump: "Catturto Maduro". Le news su SkyTg24 LIVEvenezuela
Il presidente USA Trump ha ordinato attacchi contro siti all'interno del Venezuela, tra cui alcune strutture militari. Il presidente americano ha poi scritto su Truth: "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Gli aggiornamenti in diretta su SkyTg24: