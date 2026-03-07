'Le donne lo sanno', l'incontro con Ligabue a Sky

L’ 8 marzo è la Giornata internazionale della donna e Sky Campus sarà al centro di un momento unico e speciale grazie all’incontro con un artista da sempre dalla parte delle donne: Luciano Ligabue. Molti dei grandi successi del Liga celebrano l’universo femminile, come "Le donne lo sanno" (che dà il titolo all’incontro), "Certe donne brillano", "Piccola stella senza cielo", "Ho smesso di tacere", (canzone scritta per Loredana Bertè che contiene un forte messaggio contro la violenza sulle donne), per citarne alcuni. Nell’incontro con Vera Spadini- in programma domenica 8 marzo dalle 11 e che potrete seguire sul canale 501, in streaming sui siti di Sky TG24, Sky Sport e sul canale YouTube di Sky Italia e TV8- Ligabue si racconta attraverso la sua musica e i suoi testi, regalandoci momenti personali e professionali, aneddoti, ispirazioni e riflessioni, tratteggiando una versione inedita del cantautore. Un estratto dell'intervista sarà poi disponibile l'8 marzo su Sky Sport Legend alle ore 20 (canale 210) e disponibile on demand. Uno speciale da non perdere, così come il tour di Ligabue nel 2026, intitolato "Certe Notti 2026", in cui il Liga celebra il suo storico repertorio con grandi concerti negli stadi, a giugno, e nei palasport in autunno. A questo si aggiunge il tour “Certe Notti in Europa” (Maggio 2026) che toccherà città come Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. E poi, sempre a maggio, a Milano, il grande evento: LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, il 6 maggio 2026 sarà proprio il rock del Liga ad accendere per la prima volta il palco della nuovissima Unipol Dome diventando il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue e segnando così l'inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.