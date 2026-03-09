Da giovedì 12 marzo inizia la corsa più spettacolare tra Indonesia, Cina e Giappone per le 10 coppie in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Dani Faiv e Tony 2Milli, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Candelaria e Camila Solórzano, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

Adrenalina, fatica, ma anche emozioni, scoperte e sorprese: parte la nuova sfiancante e indimenticabile avventura di Pechino Express. I viaggiatori della nuova stagione sono pronti al check-in e l’imbarco sarà da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, per un viaggio spettacolare ed elettrizzante che quest’anno volerà dritto verso est, in una rotta dura e fra le più sorprendenti di sempre, attraversando Indonesia, Cina e Giappone: le coppie scopriranno Bali e Java, attraverseranno e si sorprenderanno nei territori cinesi e poi di corsa in direzione est, verso il Sol Levante, in Giappone, con destinazione finale Kyoto.

Costantino e i tre inviati, uno per paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda Zaini in spalla, 10 coppie sono in aeroporto, pronti ad affrontare un’avventura che non potranno mai dimenticare. Fondamentale per loro sarà seguire i consigli del capitano della compagnia, Costantino della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda.

I viaggiatori di quest’anno Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi

Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati

Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj

Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci

Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper

Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex

Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian

Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator

Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine

La coppia formata da Fiona May e Patrick Stevens è una coppia anche nella vita

Indonesia, Cina e Giappone: un percorso lungo 5450 chilometri Negli oltre 5.450 chilometri che compongono il percorso della gara di quest’anno – al via da giovedì 12 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fronte di questo bagaglio risicatissimo, dovranno basare tutto il loro percorso sulla resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Dovranno cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso. Una volta entrati appieno nel clima del viaggio saranno davvero pronti a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile.

Le coppie verso il Tappeto Rosso In ogni tappa la corsa delle coppie si concluderà al Tappeto Rosso presieduto da Costantino: qui proprio il capitano dell’avventura proclamerà ad alta voce la classifica in ordine di arrivo e chi arriverà agli ultimi posti rischierà di chiudere anzitempo la propria esperienza. La sorte della coppia a rischio eliminazione dipenderà solo ed esclusivamente dalla temutissima Busta Nera che decreterà se la puntata sarà eliminatoria oppure no: la coppia degli Ex Steven e Viviana porterà la Busta Nera nel corso della prima tappa avendo vinto la prova speciale contenuta in “Pechino Express – La Missione Zero”, l’appuntamento speciale – sempre disponibile on demand su Sky e NOW – che ha di fatto inaugurato la gara di quest’anno.

Chanel Totti e Filippo Laurino sono migliori amici sin dall’infanzia. Chanel è la secondogenita della celebre coppia formata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dalla conduttrice televisiva Ilary Blasi