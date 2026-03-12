Ancora un'edizione molto 'sportiva' quella in partenza stasera alla scoperta dell'Estremo Oriente. L'appuntamento è ogni giovedì - per 10 puntate - alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Qui le interviste ai protagonisti

Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare i tuoi desideri. I tuoi desideri...

L'invito al viaggio della lirica di Franco Battiato ci trasporta in un universo inesplorato, verso una realtà trascendente. Ma questa sublime riscrittura della poesia originale di Charles Baudelaire - L'Invitation au voyage, contenuta in Les Fleurs du mal e riadattata per il cantautore catanese dal filosofo Manlio Sgalambro - riflette lo spirito del nostro 'gioco', è la morale custodita nel senso di Pechino Express: solo conoscendo a fondo noi stessi scopriremo l'incanto del mondo. Certo, con energia, con la tempra di un samurai: al grido di "Ganbatte!" (il nostro 'daje' giapponese), come suggerito da una di quelle espressioni motivazionali pre-confezionate, incastonate nei biscotti della fortuna. Perché quella che ci aspetta sarà 'Una battaglia dopo l'altra', per parafrasare il titolo del nuovo film di Paul Thomas Anderson, grande favorito all'imminente notte degli Oscar 2026.

D'altronde, è stato lo stesso gran cerimoniere Costantino Della Gherardesca, 'sovrano' del tappeto rosso e depositario della busta nera, a definire questa 13^ edizione come "la più cinematografica di sempre": avant-gardiste nell'essenza artistica e nell'elemento tecnico, sul modello delle serie televisive più à la page. Con un casting director d'impronta hollywoodiana nella selezione degli 'attori', accuratissima: una compagnia di interpreti eterogenea, variopinta, composta di deejay e comedians, campioni olimpici e figli di papà, rapper e creator. Tutti armati di uno zaino ridotto all'osso, 1 euro al giorno (in valuta locale), ma una solida certezza, tramandata dai guerrieri nipponici: "Ichinen iwa omo toosu", la forza di volontà attraversa anche le rocce.

Giulia Salemi

Tre inviati speciali e un percorso 'estremo' Un'avventura che ci accompagnerà ogni giovedì alle 21.15 per dieci puntate, dal 12 marzo in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Un format che, secondo il sapiente Costantino, "piace ogni volta perché si adatta ai tempi, cambia continuamente, come il mio metabolismo". Con tre inviati d'eccezione, che ci presenta ancora il 'capitano' dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, alla conduzione del programma per il dodicesimo anno consecutivo. "Avremo Lillo, che incarna perfettamente le due anime dell'Indonesia: selvaggia, ma anche comoda; Giulia Salemi, ipermoderna come l'avveniristica Shanghai; e poi lo straordinario globetrotter Guido Meda dal Giappone, il sogno, la meta più ambita da tutti i viaggiatori italiani".

Negli oltre 5.450 chilometri di questa estenuante e più che mai imprevedibile maratona alla scoperta di un Estremo Oriente "mai così estremo", le 10 coppie in gara si mescoleranno alla mistica alchimia di Bali e Java, tra i templi che profumano di antiche civiltà e gli ingredienti primordiali dell'acqua e del fuoco; si misureranno con i misteri delle tre dimensioni temporali cinesi, tra passato, presente e futuro; correranno fino a 'baciare' il fiabesco Sol Levante, perdendosi nell'immensità di Tokyo e nei giardini zen di Kyoto, teatro della ricompensa finale. Un premio che, come ogni anno, sarà devoluto a sostegno di una ONG attiva nei Paesi battuti in questa romanzesca traversata.

Le coppie di Pechino Express 2026 Nel cast, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassusi); Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati); Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj); Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci); Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper); Steven Basalari e Viviana Vizzini (Gli Ex); Tay Vines e Assane Diop (I Comedian); Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (Le Biondine); Elisa Maino e Mattia Stanga (I Creator); Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste). E allora diamo la parola ad alcuni dei protagonisti, che abbiamo incontrato alla presentazione milanese del pionieristico reality per indagare sulle loro passioni sportive.

Il 'derby' delle Deejay L'indomabile Jo Squillo è un cuore rossonero colmo di gioia per una vittoria che, forse, ha riaperto il campionato. Tifosissima già in tempi non sospetti, quando il Milan bruciava all'inferno della Serie B e, da vera punk (e leader dei Kandeggina Gang), frequentatrice della curva "in anni in cui gli artisti non si pronunciavano sulla loro fede calcistica perché avevano paura di perdere pubblico".

Al suo fianco, la figlia elettiva Michelle Masullo, 'cugina' per una sera. "Da interista, condividere il divano con una milanista di ferro è una cosa che non si augura a nessuna. Così, a un certo punto della partita, ho deciso di prendere la pastiglia e andare a dormire...".

Gli Spassusi: "Forza Napoli!" Leggendaria la corsa di un (ada)mitico Francesco Paolantoni sul lungomare Caracciolo con addosso soltanto la sciarpa azzurra al collo dopo lo scudetto di Osimhen e Spalletti. "A Pechino, però - lo incalza Biagio Izzo - 'a fatica fisica l'agg fatt' sul'io...".

Le Albiceleste, "figlie di Maradona" Davanti alla maglia di Diego, Candelaria (deejay di musica elettronica) e la sorella Camila (Miss Argentina 2012, oggi nella ristorazione) si sciolgono. È stato un colpo basso, lo ammettiamo. "Per noi è un dio. Il nostro orgoglio nazionale: anche nei paesini più sperduti del pianeta ci riconoscono grazie a lui e siamo molto fiere di essere rappresentate dal 'Pelusa'. Poi, con questi capelli... ci dicevano spesso: 'è un taglio alla Maradona!'. E allora ci abbiamo giocato un po' e sulle strade asiatiche abbiamo 'scroccato' dei passaggi in macchina raccontando di essere le sue figlie...".

Il calcio romantico dei Rapper Dani Faiv è stato il portafortuna del Milan scudettato di Sandro Tonali, diventato il titolo della sua hit. "È come un fratello per me. Avevo chiuso il pezzo qualche giorno prima che segnasse il gol decisivo alla Lazio. Da lì è stato un delirio: ho cantato persino alla festa del suo compleanno, con tutti i giocatori che la intonavano. È stato l'anno più bello della mia vita".

Tony 2Milli è juventino, ma con un debito di riconoscenza verso il Toro. Un animo nobile: "Abbiamo partecipato a Pechino Express per la causa benefica. Siamo innamorati dei più deboli e dobbiamo proteggerli a ogni costo. È la nostra vocazione".

L'amore al tempo dei Veloci Quotatissimi per il trionfo finale, ma coscienti che non sarà una passeggiata. "È più difficile che vincere una medaglia alle Olimpiadi", assicura Fiona May, due volte campionessa del mondo e due argenti ai Giochi nel salto in lungo, assecondata dal compagno belga Patrick Stevens, un monumento della velocità in patria. "Saltare, correre era il nostro talento, mentre qui tutto è imponderabile. Ma ci siamo preparati per bene: siamo arrivati in Indonesia con largo anticipo rispetto all'inizio delle riprese per acclimatarci e abituarci al fuso orario. Siamo degli agonisti nati...".

Con una tifosa speciale: Larissa Japichino, splendida erede in pista di mamma Fiona: "Siamo la sua coppia preferita..."

La 'rivincita' dei Raccomandati Sono i 'pischelli' di questa stagione: Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, accompagnata dall'amico d'infanzia Filippo Laurino, videomaker. "Cosa ci portiamo da questa esperienza? Tanta stanchezza, tanta fame, tanto sonno, ma anche tante cose meravigliose: i paesaggi, le persone che ci hanno ospitato e accolto, le lunghe camminate nei bellissimi posti che abbiamo visitato".