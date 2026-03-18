Il progetto è arrivato oggi al Liceo “Albert Bruce Sabin” di Bologna. Hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori Guido Meda e Vanessa Villa, campionessa italiana di karate e content creator. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministro per lo Sport e i Giovani hanno rinnovato il Protocollo d’intesa a sostegno di Sky Up the Edit, progetto che promuove l’inclusione digitale tra i giovani e li stimola a riflettere su temi di attualità

Il rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell’incontro che si è svolto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna. Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno dialogato con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori Guido Meda e Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator, moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia.

Un incontro sui valori dello sport e il rispetto La discussione si è concentrata sulle diverse forme di rispetto che lo sport insegna. Non un valore astratto, ma un principio che si manifesta nei gesti quotidiani e nelle regole condivise. Dall’inchino a Federica Brignone al “bullone” di Eugenio Monti, al karate, disciplina in cui il rispetto dell’altro rappresenta la prima regola, lo sport può diventare una guida anche nella vita di tutti i giorni: aiuta i più giovani a costruire il proprio percorso, a relazionarsi con gli altri, ad accettare le sconfitte come occasione di crescita e a comprendere che ogni parola o gesto può lasciare un segno. Durante il confronto, gli ospiti hanno condiviso esperienze personali e riflessioni su come i grandi esempi di rispetto in campo o in pista siano capaci di trasmettere in modo potente l’importanza della collaborazione e della correttezza. Ne è nato un dialogo ricco di spunti sul ruolo che ciascuno può avere nel costruire rapporti più sani e inclusivi, anche nel mondo social.

Andrea Abodi: "Rispetto non è qualcosa di definitivo, va alimentato" In particolare, per il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi “Il rispetto non è qualcosa di definitivo. Anche grazie allo sport va continuamente alimentato, spiegato e condiviso. Abbiamo celebrato grandi eventi, come le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e i comportamenti esemplari degli atleti, ma è fondamentale continuare a lavorare sui valori, soprattutto a scuola. Iniziative come Sky Up The Edit non servono solo a parlare, ma anche ad ascoltare i giovani, rispondere alle loro domande e accorciare la distanza tra istituzioni e nuove generazioni. Un dialogo che può trasformarsi in nuovi progetti e impegni concreti, generando spunti preziosi per il futuro.”

Guido Meda: "Velocità? A volte necessario fermarsi" Per Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori: “Quando si parla di sport ci si concentra sulla performance. Il mondo ci chiama costantemente a fronteggiare richieste di velocità e accelerazione, in tutti gli ambiti. Così però si rischia di perdere di vista il valore di quei momenti che l’uomo deve dedicare a sé stesso e all’esigenza di fermarsi. Il mio consiglio è questo: non bisogna allontanarsi dai doveri e dalle esperienze formative, ma - come ha sempre sostenuto Valentino Rossi - neanche sottovalutare quel po' di lentezza virtuosa, lo svago e i momenti di riposo che poi ci rendono più efficaci quando siamo chiamati ad andare veloci.”

Vanessa Villa: "Imparare dalle sconfitte, più numerose delle vittorie" Infine, Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator, ha commentato: “Quando arrivano l’infortunio, le difficoltà e gli ostacoli, bisogna allenare anche la mente a essere flessibile e ad accettare ciò che accade. In quei momenti non si può più lavorare sul corpo né sulla preparazione atletica, si deve lavorare sulla resilienza mentale e sulla passione. Bisogna imparare dalle sconfitte, è fondamentale nello sport perché, al di là del talento, le sconfitte sono più numerose delle vittorie. E questo vale anche per la vita: non sempre le cose vanno come vorremmo, ma sono proprio le sconfitte che, alla fine, portano alla vittoria.”

Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia e Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator