In diretta dallo Sky Campus di Milano il 27 maggio al via la 4^ edizione dell’evento Sky dedicato alla valorizzazione delle diversità con confronti, storie e performance che raccontano il presente. Tra gli ospiti: Luca Argentero, BigMama, Maccio Capatonda, la capitana azzurra di rugby Elisa Giordano, Matteo Lee da Masterchef, Paolo Maldini, la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel, Stefano Nazzi, Ferzan Ozpetek, il capitano dell’Olimpia Milano Pippo Ricci, Jo Squillo e Michelle Masullo, Irma Testa e Roberto Vecchioni

Torna per la quarta edizione, Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, che il prossimo 27 maggio si terrà allo Sky Campus, la nuova casa di Sky Italia a Milano. Raccontare la società, dando spazio a una rappresentazione in cui ciascuno possa riconoscersi, attraverso le persone e le loro storie: un approccio che, edizione dopo edizione, ha guidato Sky Inclusion Days, rendendolo un momento di ascolto e confronto. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport. Anche quest’anno gli Sky Inclusion Days hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Milano.

La fiducia è il tema al centro di questa edizione Per questa nuova edizione, Sky sceglie di mettere al centro la fiducia, un tema sempre più attuale e rilevante nella vita di tutti i giorni. Riflettere su questo concetto significa interrogarsi su ciò che tiene insieme le relazioni, rafforza le comunità e contribuisce a costruire una società più inclusiva.

Sul palco Luca Argentero e Roberto Vecchioni Sul palco si intrecceranno storie ed esperienze diverse, come quella di Luca Argentero, che racconterà le attività di 1 Caffè Onlus, realtà impegnata nel sostegno ai piccoli e medi enti non profit italiani attraverso la diffusione della cultura del dono, insieme alla direttrice generale Silvia Meacci. Il professor Roberto Vecchioni ci accompagnerà con una riflessione sui temi della salute mentale, con particolare attenzione ai più giovani. A partire dal tema della fiducia, richiamerà l’importanza di chiedere aiuto, essere ascoltati e superare lo stigma. Un impegno che si riflette anche nelle attività della fondazione nata in nome di suo figlio.

Jo Squillo per la sensibilizzazione contro la violenza di genere La sensibilizzazione contro la violenza di genere e il supporto alle vittime saranno al centro dell’incontro con Jo Squillo, fondatrice di Wall of Dolls Onlus, realtà impegnata su questi temi, che sarà accompagnata da Michelle Masullo, con cui forma la coppia “Le DJ” nell’edizione in corso di Pechino Express. Insieme offriranno anche una speciale performance musicale.

Il futuro della narrazione con Giuseppe De Bellis e Ferzan Ozpetek Uno sguardo sarà rivolto anche al futuro della narrazione insieme a Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport and News di Sky Italia, e a Ferzan Ozpetek, regista, sceneggiatore e scrittore tra i più premiati e riconosciuti del panorama italiano contemporaneo. Un confronto sul modo in cui i linguaggi e le forme del racconto stanno evolvendo, tra nuove tecnologie, trasformazioni culturali e il rapporto sempre più diretto con il pubblico.

Le trasformazioni del mondo del lavoro: ne parla Maccio Capatonda Le trasformazioni del mondo del lavoro saranno invece al centro dell’incontro con Maccio Capatonda e Francesca Manili Pessina, Executive Vice President People, Organization & Facility Management di Sky Italia. Attraverso l’inconfondibile ironia di Maccio, protagonista del film Smart Working — in uscita con Vision Distribution il prossimo 4 giugno nelle sale — e il contributo di Francesca Manili Pessina sulle nuove modalità di collaborazione e autonomia professionale, il dialogo offrirà una riflessione su come tecnologia e lavoro stiano cambiando la quotidianità.

I temi del bullismo, cyberbullismo e isolamento sociale Ampio spazio sarà dedicato anche ai più giovani, con un focus su bullismo, cyberbullismo e isolamento sociale. Nell’incontro con Mattia Stanga ed Elisa Maino, “I Creator” in gara a Pechino Express, che fanno dei social il loro lavoro, si rifletterà sull’impatto profondo che l’identità digitale può avere sulla vita reale. In questo contesto si inserisce anche l’intervento della rapper e cantautrice BigMama, tra le voci più riconoscibili della nuova scena musicale italiana, che affronterà i temi del giudizio, del peso delle parole e dell’importanza di affermare sé stessi. Matteo Lee, cuoco amatoriale in gara nell’ultima stagione di MasterChef Italia, parlerà di come la cucina e l’esperienza del programma abbiano influenzato il suo modo di vivere la condivisione e le relazioni

Stefano Nazzi e il tema del linguaggio Il tema del linguaggio e della responsabilità individuale sarà al centro dello speech di Stefano Nazzi, giornalista, scrittore e autore di podcast, che rifletterà sul rapporto tra parole, fiducia e responsabilità. Sul potere delle parole interverrà anche Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista per l’inclusione e la disabilità, con un contributo sul linguaggio inclusivo. Inoltre, la Fondazione La Casa delle Luci, progetto di vita autonoma per giovani e adulti con disabilità che comunicano attraverso la lingua dei segni, porterà testimonianze dirette attraverso racconti ed esperienze di autonomia e relazione, in cui la comunicazione diventa spazio di incontro e possibilità.

Tra gli ospiti sportivi anche Paolo Maldini Lo sport sarà un altro filo conduttore della giornata. Un momento sarà dedicato all’impegno nel mondo dello sport e del sociale con Pippo Galliano, fondatore di Para Padel Project, iniziativa che utilizza il padel come strumento di riabilitazione, inclusione e socialità, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità a persone con lesione midollare, anche attraverso la donazione di carrozzine sportive. Il confronto vedrà la partecipazione di Paolo Maldini, a sostegno del progetto. Nella testimonianza di Chiara Mazzel, campionessa paralimpica ipovedente di sci alpino, il tema della fiducia emergerà in maniera tangibile: Chiara, infatti, si affida a una guida per affrontare le piste.

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Daniele Terenzi, Alessandro Ossola e Irma Testa Il movimento come forma di riscatto personale sarà al centro della testimonianza di Daniele Terenzi, ballerino classico, primo al mondo con una protesi transfemorale. In dialogo con Alessandro Ossola, Sky Ambassador per l’inclusione, Terenzi racconterà come arte e disciplina possano diventare strumenti di rinascita, ridefinizione dell’identità e fiducia nel proprio potenziale. Irma Testa, icona del pugilato italiano, porterà il suo racconto di riscatto personale, mettendo in luce il ruolo fondamentale dello sport nelle periferie come strumento di emancipazione e leva per la parità di genere.

E ancora: Pippo Ricci, Elisa Giordano con Diego Dominguez Inoltre, Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e giocatore della Nazionale di basket, condividerà il proprio percorso personale, segnato da difficoltà e insicurezze vissute in adolescenza, tra bullismo e disturbi alimentari. Un’esperienza in cui lo sport ha avuto un ruolo decisivo, aiutandolo a ritrovare fiducia in sé stesso e a costruire, attraverso il gioco di squadra, il proprio equilibrio dentro e fuori dal campo. La capitana della Nazionale italiana di rugby Elisa Giordano insieme a Diego Dominguez — leggendario mediano d’apertura azzurro e oggi volto di Sky Sport — porteranno sul palco un confronto sulla disparità di genere nello sport agonistico, condividendo il racconto delle loro carriere, delle sfide affrontate ad alto livello e dell’esperienza vissuta dentro e fuori dal campo.

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Sky Up The Edit con Abodi, Ferri e Bergomi Infine, i valori dello sport verranno celebrati nel panel dedicato a Sky Up The Edit, il progetto di Sky dedicato alle scuole. Interverranno il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter e oggi opinionista di Sky Sport, per riflettere sullo sport come palestra di fiducia, disciplina e opportunità sociale. Al termine del panel, le tre classi vincitrici del concorso Sky Up The Edit verranno premiate da Sarah Varetto, Federico Ferri e Fabio Vitale, Direttore di Sky TG24.

Inclusione, libertà e seconde possibilità tra i temi Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, porterà una riflessione sui temi dell’inclusione nei contesti professionali, soffermandosi sulla rappresentazione e sulle dinamiche di lavoro all’interno dei set televisivi. Nicole De Leo — attrice, performer e attivista — darà voce ai valori universali di libertà, uguaglianza, merito e inclusione, intrecciandoli con la propria esperienza personale. Valentina Lavazza, attraverso il docufilm Risonanze, porterà una testimonianza dedicata alla sensibilizzazione sul tema della malattia, pensata per abbracciare simbolicamente i bambini che affrontano questo percorso. Nel corso della giornata sarà presentato Masterpiece, un progetto realizzato in collaborazione con Fondazione Bullone – realtà che accompagna giovani con patologie alla riscoperta della propria identità attraverso percorsi di reinserimento nella vita sociale e professionale. Il suo fondatore, Bill Niada, ne condividerà la visione e il percorso creativo che ha portato alla realizzazione delle statue. L’incontro sarà inoltre l’occasione per inaugurare una mostra che resterà allestita presso lo Sky Campus nei giorni successivi. Spazio, infine, al tema della seconda possibilità, che emergerà nel panel dedicato al sistema carcerario, dove il lavoro viene raccontato come strumento di responsabilizzazione e percorso di reinserimento: un cammino in cui la fiducia può essere concessa e, nel tempo, riconquistata.

Speciali performance comedy ed esibizioni musicali La giornata sarà animata dalle performance stand-up comedy di Pierluca Mariti, in arte @piuttosto_che, e Tay Vines e Assane Diop – “I Comedian” di Pechino Express. Atteso uno speciale momento musicale con rob, vincitrice di X Factor 2025. Quindi un incontro con le Bambole di Pezza, che racconteranno cosa significa essere un gruppo rock al femminile nell’industria musicale italiana, affrontando il tema della parità di genere e portando sul palco dello Sky Campus la loro energia.