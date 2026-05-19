Da giovedì 21 maggio torna su Sky e NOW l’esperimento sociale che ha conquistato il pubblico. Alla guida della 2^ stagione c’è ancora Fabio Caressa. Tutto nuovo il gruppo dei concorrenti: 12 persone comuni che sbarcheranno nella giungla malese. Con il minimo indispensabile per la sopravvivenza affronteranno trekking più impegnativi, incontreranno tentazioni irresistibili (e inedite) e ogni volta che cederanno decurteranno il montepremi finale. Tenteranno i concorrenti due ospiti: Orietta Berti e Alessandro Borghese

12 persone comuni hanno scelto di aderire alla nuova edizione dell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo : hanno diversa età, provenienza ed estrazione sociale, riunite nel mezzo della giungla malese più remota e selvaggia, un luogo estremo che per condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali è lontanissimo dalle terre d’origine. Andranno a comporre una nuova “Compagnia delle Tentazioni” che anche quest’anno, in un contesto di rigida privazione e avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare un trekking nella giungla ancora più duro e faticoso durante il quale tutti i componenti saranno immersi in una natura bellissima ma ostile e proibitiva, piena di acqua e di fango, insetti e sanguisughe, ricchissima di salite impervie e di mangrovie fittissime. Il tutto con un clima particolarmente pesante, con temperature che arrivano facilmente ai 40 gradi e un’umidità che tocca picchi del 98%.

I componenti della Compagnia, “nip” assoluti, partiranno con delle personalità ben definite e con obiettivi diversi tra loro ma molto chiari: nonostante questo, la loro evoluzione nel corso dell’esperienza potrebbe essere sorprendente. Durante le tappe del loro trekking, che avverranno su percorsi spesso più impegnativi e più lunghi di quelli dello scorso anno e riserveranno loro diversi colpi di scena imprevedibili alla vigilia, verranno tentati nei modi più disparati e anche in modalità inedite. Anche quest’anno, potrebbero essere tentazioni – singole, di gruppo o anche “segrete” – in grado di facilitare la loro sopravvivenza ma che intaccherebbero il montepremi finale che alla partenza è di 300mila euro . Se qualcuno dovesse cedere, le conseguenze della scelta ricadrebbero sull'intero gruppo, in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione. Ciò che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

Di gruppo sarà anche la scelta della Guida della Compagnia, che nel viaggio di quest’anno di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo avrà un ruolo ancora più complesso e difficile nelle scelte da compiere; e come l’anno scorso tornerà anche lo sportello ATM all’interno della giungla che porrà i singoli componenti della Compagnia di fronte alla tentazione di prelevare dei soldi – spesso all’insaputa del resto del gruppo – per destinarli al proprio portafogli personale. A tentare i partecipanti all’esperimento sociale ci saranno anche due ospiti speciali, che sorprenderanno i componenti della Compagnia nel mezzo della giungla in maniera imprevedibile e sorprendente: sono Orietta Berti e Alessandro Borghese .

Obiettivi individuali o collettivi?

Saranno tutti questi meccanismi a generare un inevitabile conflitto tra le scelte e gli obiettivi individuali e quelli collettivi. In qualità di direttore dell’esperimento sociale, nonché di narratore del racconto tra le varie tratte, Fabio Caressa seguirà le azioni e le decisioni dei partecipanti e ne raccoglierà le emozioni, e anche quest’anno nelle sue parole – e nelle proposte che avanzerà ai componenti della Compagnia delle Tentazioni – non ci sarà nessun giudizio, ma solo l'invito a pensare alle scelte e alle conseguenze, osservando le quali anche il pubblico sarà portato a immedesimarsi nei 12 protagonisti, chiedendosi: cosa avremmo fatto al posto loro? In queste situazioni noi penseremmo a noi stessi o al bene del gruppo?

Appuntamento dal 21 maggio su Sky Uno e NOW

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo sarà dal 21 maggio tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; e poi dal 26 maggio tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.