Giovedì 21 maggio, alle 18.30, la Comunità La Collina - località S’Otta, ss 387, Serdiana - ospita il secondo step di "Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze". L’evento - dopo i Memorial Giampiero Galeazzi e Gianni Minà - prosegue su sport paralimpico, educazione alla legalità, territorio e scuole. L’Ussi l’ha dedicato agli autori di tante telecronache vittoriose. La Comunità di Don Cannavera è stata la prima in Italia, cinquant’anni fa, a ospitare e reinserire minori con pene da scontare in carcere. Interventi di Piero Comandini (presidente Consiglio regionale), Giuseppe Meloni (presidente Odg), Paolo Mastino (Ussi Sardegna), Martina Caironi, Nicola Riva, Beppe Tomasini, Pino Bellini e Gigi Piras, autorità e atleti. Previsto il dibattito "Ruolo dello sport nel sociale" con video inediti e interventi di Martina Caironi, Claudio Secci (Cip), Antonio Manchia (Special Olympics), Beppe Tomasini, Mario Brugnera, Gigi Piras, Nicola Riva e i brasiliani del Futsal con Pascal Nieto (tecnico e atleta con esperienze in serie A).