"Giulio Regeni – Tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, è il primo documentario che ricostruisce chi era Giulio Regeni e l’orrore delle violenze subite, dando conto al tempo stesso della lunga battaglia giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore italiano, ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. Nel documentario disponibile su Sky Documentaries il 20 maggio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand, per la prima volta a raccontare la sua storia sono i genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi: un padre e una madre che, nella ricerca della verità, hanno scelto di sfidare apertamente la dittatura militare guidata da Abdel Fattah al‑Sisi. Accanto a loro, la testimonianza esclusiva di Alessandra Ballerini, l’avvocata che li ha affiancati in un percorso legale durato anni e che ha portato, nel 2023, all’apertura del processo contro quattro agenti della National Security egiziana. Avviato nella primavera del 2024, il procedimento arriverà a sentenza entro la fine del 2026.