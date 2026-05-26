Sky Inclusion Days, la 4^ edizione. Il programma e gli ospiti27 maggio
Appuntamento mercoledì 27 maggio- in diretta dallo Sky Campus di Milano - con la quarta edizione dell’evento dedicato alla valorizzazione delle diversità. Una giornata dedicata ai temi dell’inclusione con tantissimi ospiti che si alterneranno a partire dalle 10 del mattino. Scopri il programma e segui la diretta sui canali 501 (Sky TG24 Primo Piano), sul 257 di Sky Sport HD e in streaming su skytg24.it
Tanti ospiti e nuovi sguardi animeranno la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze. L’edizione 2026 si svolgerà il 27 maggio allo Sky Campus, la nuova sede milanese dell’azienda. Tutti gli interventi saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 257 di Sky Sport HD, anche in streaming su skytg24.it.
La fiducia è il tema al centro di questa edizione
L’iniziativa si propone di raccontare le diverse sfumature della società attraverso le persone e le loro storie, accomunate quest’anno dal tema della fiducia, un valore sempre più rilevante nella vita quotidiana. Riflettere su questo tema significa interrogarsi sui legami che uniscono le persone e sul ruolo che la fiducia gioca nel rafforzare le relazioni e costruire una società più inclusiva.
Il programma completo della giornata
Dalle ore 10 alle 13
- Benvenuto di Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture, Sky Italia, insieme a Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.
- UN GIOCO DA RAGAZZE: incontro con la campionessa di pugilato Irma Testa.
- RIPRENDERSI LA VOCE: la rapper e cantautrice BigMama intervistata da Roberta Noè.
- CON LE MIGLIORI INTENZIONI: monologo di Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista per l’inclusione e la disabilità.
- FIDUCIA ASSOLUTA: la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel e la sua guida Nicola Cotti Cottini intervistati da Dody Nicolussi.
- CONNESSI CON FIDUCIA: Mattia Stanga ed Elisa Maino dialogano con Alessia Cruciani sul rapporto tra identità digitale e vita reale.
- CHAOS PERFETTO: intervista e speciale performance di rob, la vincitrice di X Factor 2025.
- RACCONTARE LA REALTÀ E PROTEGGERSI DALLA FANTACRONACA: incontro con Stefano Nazzi, giornalista, scrittore e autore di podcast.
- SKY UP THE EDIT: il progetto di Sky per le scuole in un incontro con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi.
- PREMIAZIONE SKY UP THE EDIT: le tre classi vincitrici del concorso saranno premiate da Sarah Varetto, Federico Ferri e Fabio Vitale, Direttore di Sky TG24.
- 1 CAFFÈ PER CAMBIARE IL FUTURO: Luca Argentero e Silvia Meacci, direttrice generale di 1 Caffè, raccontano le attività della Onlus insieme a Sarah Varetto.
- IL RITMO SEGRETO DELLA VITA: il ballerino classico Daniele Terenzi, primo al mondo con una protesi transfemorale, in conversazione con Alessandro Ossola, Sky Ambassador per l’inclusione.
- È UNA QUESTIONE DI SALUTE: monologo del professor Roberto Vecchioni e intervista con Sarah Varetto sui temi della salute mentale e delle attività della Fondazione Vecchioni.
Dalle ore 14.30 alle 16.15
- SPECIALE ESIBIZIONE delle Bambole di Pezza e intervista al gruppo di Vera Spadini.
- SMART WORKING: Maccio Capatonda, protagonista del nuovo film Smart Working, Mariano Corso, Full Professor del Politecnico di Milano e Francesca Manili Pessina, EVP People, Organization & Facility Management, Sky Italia, riflettono su come la tecnologia stia cambiando le modalità di lavoro.
- MASTERPIECE, OGNUNO DI NOI È UN CAPOLAVORO: Bill Niada, presidente della Fondazione Bullone, racconta il progetto sviluppato con Sky Italia dedicato al valore dell’unicità e dell’inclusione.
- VOLEVO ESSERE ROBIN: Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano, racconta il proprio percorso di crescita e riscatto in un incontro moderato da Sabina Pignataro.
- LA SECONDA POSSIBILITÀ: Barbara Cavaleri, EVP Operations and Finance, Sky Italia, Rosalia Marino, direttrice della Casa Circondariale di Opera, ed Elisabetta Ponzone, presidente di Officina dell’Abitare, riflettono sul valore della fiducia nel percorso di ricostruzione personale. Modera Chiara Martinoli.
- NOI FACCIAMO COSÌ: Nicole De Leo, attrice, performer e attivista, intreccia la propria esperienza personale ai temi della libertà, dell’uguaglianza e dell’inclusione.
Dalle ore 16.30 alle 19
- L'EVOLUZIONE DEL RACCONTO IN UN'ERA DI TRASFORMAZIONE: Dialogo tra Ferzan Özpetek e Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment, Sky Italia sul futuro della narrazione.
- SAFE SPACES, BETTER STORIES: incontro con Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, per approfondire le dinamiche di lavoro nei i set televisivi.
- PERFORMANCE STAND-UP COMEDY di Tay Vines in gara nell’ultima edizione di Pechino Express.
- FRA RUGBY E LAVORO: la capitana della Nazionale italiana di rugby Elisa Giordano e Diego Domínguez rifletteranno sulla disparità di genere nello sport agonistico con Francesco Pierantozzi.
- RACCONTARSI ATTRAVERSO UNA PASSIONE: Matteo Lee, cuoco amatoriale in gara nell’ultima stagione di MasterChef Italia, intervistato da Ilenia Moracci.
- STORIE DI GENDER: performance stand-up comedy di Pierluca Mariti, in arte @piuttosto_che.
- RISONANZE: LA SCELTA DI STARE ACCANTO: Valentina Lavazza, attraverso il docufilm Risonanze, parlerà di malattia e degenza pediatrica insieme a Federica Lodi.
- LA CASA DELLE LUCI: UN FUTURO POSSIBILE: Jury Fornari e Federica Petrocelli porteranno testimonianza diretta di percorsi di autonomia all’interno de La Fondazione La Casa delle Luci.
- PARA PADEL PROJECT: QUANDO IL PADEL TI CAMBIA LA VITA: Pippo Galliano presenterà la sua iniziativa insieme a Federica Masolin e con la partecipazione straordinaria di Paolo Maldini.
- SIAMO DONNE: Jo Squillo e Michelle Masullo racconteranno il loro impegno contro la violenza di genere con la Fondazione Wall of Dolls Onlus e chiuderanno con una speciale performance musicale.
- Saluti di Andrea Duilio, Amministratore Delegato, Sky Italia.