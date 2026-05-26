Appuntamento mercoledì 27 maggio- in diretta dallo Sky Campus di Milano - con la quarta edizione dell’evento dedicato alla valorizzazione delle diversità. Una giornata dedicata ai temi dell’inclusione con tantissimi ospiti che si alterneranno a partire dalle 10 del mattino. Scopri il programma e segui la diretta sui canali 501 (Sky TG24 Primo Piano), sul 257 di Sky Sport HD e in streaming su skytg24.it

Tanti ospiti e nuovi sguardi animeranno la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze. L’edizione 2026 si svolgerà il 27 maggio allo Sky Campus, la nuova sede milanese dell’azienda. Tutti gli interventi saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 257 di Sky Sport HD, anche in streaming su skytg24.it.