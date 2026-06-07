Papa Leone XIV - a Madrid - parla al mondo della cultura, dell’economia e dello sport e rivolge l’attenzione ad "un mondo che, - dice - come sapete, non mi è estraneo: quello dello sport. Pensiamo a quanti di noi hanno imparato il rispetto per l’avversario su un campo di gioco piuttosto che ascoltando un discorso. Quanti sportivi ci insegnano a perdere senza odiare, a vincere senza umiliare o a rialzarsi dopo essere caduti"

"Pensiamo a quanti di noi hanno imparato il rispetto per l'avversario su un campo di gioco piuttosto che ascoltando un discorso". Il Papa - a Madrid - parla al mondo della cultura, dell’economia e dello sport e rivolge l’attenzione ad "un mondo che, - dice - come sapete, non mi è estraneo: quello dello sport. Pensiamo a quanti di noi hanno imparato il rispetto per l’avversario su un campo di gioco piuttosto che ascoltando un discorso. Quanti sportivi ci insegnano a perdere senza odiare, a vincere senza umiliare o a rialzarsi dopo essere caduti". Il Pontefice ricorda un discorso che San Giovanni Paolo II fece nel 1979 in occasione di un campionato di sci acquatico: "In qualità di sportivo e pastore, ha affermato: 'In questi tempi, in cui purtroppo varie forme di violenza e quindi di odio tendono nefastamente a lacerare il tessuto della solidarietà sociale, voi [gli sportivi] contribuite, per parte vostra, a dare una luminosa testimonianza di coesione, di pace, di unione, in una parola di “saper stare insieme’. Queste espressioni sono più attuali e opportune di quando risuonarono per la prima volta".