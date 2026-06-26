H20, il brand danese di rainwear che punta su qualità e sostenibilità ambientale
Fondata in Danimarca nel 1982 con l’idea di creare capi pensati per la vita a contatto con l'acqua, l’azienda è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per rendere la moda più sostenibile e nel 2024 ha ottenuto la Nordic Swan Ecolabel, considerata una delle certificazioni ambientali più rigorose al mondo. Ma l’impegno di H2O si estende anche ai resi, al packaging e - grazie a diverse collaborazioni - al riciclo e alla compravendita di prodotti di seconda mano
L’impatto della moda sull’ambiente, e in particolare del fast fashion, è diventato un tema sempre più di primo piano nel dibattito internazionale sulla sostenibilità. Un esperimento condotto dall’Unità Investigativa di Greenpeace ha rilevato che 24 capi di abbigliamento di fast fashion acquistati dall’e-commerce, e di cui poi è stato fatto il reso, hanno percorso circa 100mila chilometri in 58 giorni, di cui oltre 54mila km su camion e più di 34mila km in aereo. E secondo i dati più recenti disponibili dell’Agenzia europea per l’ambiente, nel 2022 il settore tessile è stato la terza fonte di degrado delle risorse idriche e dell'uso del suolo: sono stati necessari in media 12 metri cubi di acqua, 323 metri quadrati di terreno e 523 chilogrammi di materie prime per fornire abiti e scarpe per ogni cittadino dell'Unione europea. In quell’anno il consumo tessile nell'Ue ha generato l’equivalente di circa 355 kg di emissioni di CO2 per persona.
H2O e la sostenibilità
A fare dell’impegno per la sostenibilità e per l’ambiente uno dei suoi pilastri è H2O, brand scandinavo fondato in Danimarca nel 1982 che nasce da un'idea semplice: creare capi pensati per la vita a contatto con l'acqua. Quello che ha avuto origine da un forte legame con la cultura danese dell'acqua si è evoluto nel tempo in un lifestyle brand ispirato alla vita costiera, alla semplicità scandinava e al movimento quotidiano. Il rainwear rappresenta una parte naturale di questa storia: per H2O, la pioggia non è soltanto una condizione atmosferica, ma un elemento integrante del paesaggio, dei ritmi e dello stile di vita scandinavo. L'universo rainwear del brand riflette questa visione attraverso linee essenziali, dettagli funzionali e un'identità visiva che unisce familiarità e contemporaneità. La collezione comprende capi impermeabili, borse e accessori per la quotidianità, accomunati da un linguaggio estetico funzionale, rilassato e versatile. Pensata per accompagnare la vita tra la costa e la città, interpreta l'eredità di H2O con un'espressione moderna e autenticamente lifestyle. E nel 2024 H2O ha ottenuto la Nordic Swan Ecolabel, l'etichetta ecologica ufficiale dei Paesi nordici, considerata una delle certificazioni ambientali più rigorose al mondo perché valuta l'intero ciclo di vita di un prodotto per garantirne la sostenibilità e la bassa tossicità.
Nessun reso gratuito per aiutare l’ambiente
H2O ha posto grande attenzione all’impatto ambientale che causano migliaia di ordini online spediti e restituiti ogni giorno, e per questo ha deciso di seguire una politica senza resi gratuiti. La filosofia è quella del “pensare bene prima di acquistare”: a disposizione di chi compra ci sono sul sito web le misure e i consigli sulle taglie per i prodotti, con l’invito a contattare direttamente il brand nel caso in cui dovessero servire ulteriori informazioni.
Un packaging con materiali riciclati
L’impegno per l’ambiente di H2O si riflette anche nel packaging. Alla fine del 2022 il brand ha iniziato a sostituire i propri imballaggi, passando da quelli realizzati con materiali vergini a quelli realizzati con materiali riciclati. Il processo è in corso, ma in futuro tutti i sacchetti di plastica che proteggono il prodotto, le etichette e le scatole per scarpe saranno realizzati con materiali riciclati. I sacchetti di plastica saranno più piccoli e non avranno più il logo di H2O, così che l’azienda possa ordinarne un numero inferiore. Infine, l’uso della carta velina è stato del tutto rimosso. Per quanto riguarda gli acquisti online, tutte le scatole di spedizione restituite all’azienda vengono riutilizzate e gli imballaggi sono realizzati con materiale facilmente riciclabile.
La collaborazione “zero sprechi” con FLOT
I prodotti H2O, spiega l’azienda, sono pensati per essere utilizzati più e più volte, ma non necessariamente nella loro forma originale. A volte, per dare nuova vita al prodotto, è necessario apportare delle modifiche, e quando non è possibile ripararlo non c'è motivo di gettare via i tessuti. È in quest’ottica - quella di ridurre al minimo gli sprechi - che nel 2022 il brand di rainwear scandinavo ha avviato una collaborazione con FLOT, azienda che ricicla diversi tipi di materiali adottando una filosofia “zero sprechi”: tutto viene utilizzato e nulla viene sprecato. Ogni componente, dai bottoni alle cerniere, è accuratamente recuperato dai prodotti per poter essere riusato in un secondo momento: una cerniera di un paio di pantaloni, ad esempio, può diventare la chiusura di un astuccio o di una tasca di una borsa.
Dalle ciabatte agli oggetti di design con SMALLrevolution
Per H2O la sostenibilità passa anche dal dare nuova vita alle ciabatte da piscina. Dal 2023 quando un paio di ciabatte viene restituito con un reclamo perché, ad esempio, è crepato o con il velcro non funzionate, l’azienda si avvale della collaborazione con SMALLrevolution, impresa con sede a Copenaghen che ricicla rifiuti di plastica. SMALLrevolution non aveva mai lavorato prima su delle calzature, ma grazie ad alcuni test è riuscita a trasformare le ciabatte di H2O in oggetti di design che si possono trovare negli showroom del brand di rainwear e in negozi selezionati.
Il second hand con Tise
H2O è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per rendere la moda più sostenibile e dare una seconda vita ai suoi prodotti. Fra queste c’è anche la collaborazione con Tise, piattaforma norvegese di vendita online di articoli di seconda mano dove si possono comprare e vendere articoli H2O usati. “Vogliamo incoraggiarvi a riflettere la prossima volta che trovate qualcosa nel vostro armadio che per qualche motivo non usate più. Vogliamo che ci ripensiate la prossima volta che state per buttare via i vostri vecchi vestiti, perché gli abiti che non indossate più possono rendere felice qualcun altro”, spiega il brand scandinavo.