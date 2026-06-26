H20, il brand danese di rainwear che punta su qualità e sostenibilità ambientale

Fondata in Danimarca nel 1982 con l’idea di creare capi pensati per la vita a contatto con l'acqua, l’azienda è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per rendere la moda più sostenibile e nel 2024 ha ottenuto la Nordic Swan Ecolabel, considerata una delle certificazioni ambientali più rigorose al mondo. Ma l’impegno di H2O si estende anche ai resi, al packaging e - grazie a diverse collaborazioni - al riciclo e alla compravendita di prodotti di seconda mano

L’impatto della moda sull’ambiente, e in particolare del fast fashion, è diventato un tema sempre più di primo piano nel dibattito internazionale sulla sostenibilità. Un esperimento condotto dall’Unità Investigativa di Greenpeace ha rilevato che 24 capi di abbigliamento di fast fashion acquistati dall’e-commerce, e di cui poi è stato fatto il reso, hanno percorso circa 100mila chilometri in 58 giorni, di cui oltre 54mila km su camion e più di 34mila km in aereo. E secondo i dati più recenti disponibili dell’Agenzia europea per l’ambiente, nel 2022 il settore tessile è stato la terza fonte di degrado delle risorse idriche e dell'uso del suolo: sono stati necessari in media 12 metri cubi di acqua, 323 metri quadrati di terreno e 523 chilogrammi di materie prime per fornire abiti e scarpe per ogni cittadino dell'Unione europea. In quell’anno il consumo tessile nell'Ue ha generato l’equivalente di circa 355 kg di emissioni di CO2 per persona. H2O e la sostenibilità A fare dell’impegno per la sostenibilità e per l’ambiente uno dei suoi pilastri è H2O, brand scandinavo fondato in Danimarca nel 1982 che nasce da un'idea semplice: creare capi pensati per la vita a contatto con l'acqua. Quello che ha avuto origine da un forte legame con la cultura danese dell'acqua si è evoluto nel tempo in un lifestyle brand ispirato alla vita costiera, alla semplicità scandinava e al movimento quotidiano. Il rainwear rappresenta una parte naturale di questa storia: per H2O, la pioggia non è soltanto una condizione atmosferica, ma un elemento integrante del paesaggio, dei ritmi e dello stile di vita scandinavo. L'universo rainwear del brand riflette questa visione attraverso linee essenziali, dettagli funzionali e un'identità visiva che unisce familiarità e contemporaneità. La collezione comprende capi impermeabili, borse e accessori per la quotidianità, accomunati da un linguaggio estetico funzionale, rilassato e versatile. Pensata per accompagnare la vita tra la costa e la città, interpreta l'eredità di H2O con un'espressione moderna e autenticamente lifestyle. E nel 2024 H2O ha ottenuto la Nordic Swan Ecolabel, l'etichetta ecologica ufficiale dei Paesi nordici, considerata una delle certificazioni ambientali più rigorose al mondo perché valuta l'intero ciclo di vita di un prodotto per garantirne la sostenibilità e la bassa tossicità.

Nessun reso gratuito per aiutare l’ambiente H2O ha posto grande attenzione all’impatto ambientale che causano migliaia di ordini online spediti e restituiti ogni giorno, e per questo ha deciso di seguire una politica senza resi gratuiti. La filosofia è quella del “pensare bene prima di acquistare”: a disposizione di chi compra ci sono sul sito web le misure e i consigli sulle taglie per i prodotti, con l’invito a contattare direttamente il brand nel caso in cui dovessero servire ulteriori informazioni. Un packaging con materiali riciclati L’impegno per l’ambiente di H2O si riflette anche nel packaging. Alla fine del 2022 il brand ha iniziato a sostituire i propri imballaggi, passando da quelli realizzati con materiali vergini a quelli realizzati con materiali riciclati. Il processo è in corso, ma in futuro tutti i sacchetti di plastica che proteggono il prodotto, le etichette e le scatole per scarpe saranno realizzati con materiali riciclati. I sacchetti di plastica saranno più piccoli e non avranno più il logo di H2O, così che l’azienda possa ordinarne un numero inferiore. Infine, l’uso della carta velina è stato del tutto rimosso. Per quanto riguarda gli acquisti online, tutte le scatole di spedizione restituite all’azienda vengono riutilizzate e gli imballaggi sono realizzati con materiale facilmente riciclabile.