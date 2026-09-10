X Factor 2026 al via: i giudici, il cast e le novità della 20^ edizione
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20 foto©Virginia Bettoja
X Factor torna in campo: comincia stasera l'appassionante fase di selezione che porterà alla definizione dei 12 protagonisti che si sfideranno nello show Sky Original prodotto da Fremantle. Qui tutto quello che c'è da sapere sulla 20^ stagione, in programma ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW
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- La macchina di X Factor 2026 accende i motori: da giovedì 10 settembre, su Sky Uno e in streaming su NOW, inizia la lunga, intensissima fase di selezione che porterà alla definizione dei 12 protagonisti assoluti di questa 20^ stagione dello show targato Sky Original e prodotto da Fremantle.
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- Sei puntate di selezioni: le Auditions, divise in tre episodi; a seguire le due serate di Bootcamp; quindi, lo step più importante, quello decisivo, le Last Call che formeranno i terzetti ufficiali: i 12 talenti che, a partire da giovedì 22 ottobre, si sfideranno nel corso dei Live Show sul palco del Teatro Repower.
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- Un percorso lungo, elettrizzante e spettacolare, che raggiungerà il primo grande “traguardo” della stagione con la presentazione dei brani inediti dei cantanti in gara, una delle fasi più attese dal pubblico e, soprattutto, dagli stessi artisti. Un momento cruciale che, anche quest’anno, si arricchisce della collaborazione con Warner Music Italy, sempre al fianco dei ragazzi nel percorso che accompagna la nascita della loro carriera discografica.
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- Al termine della lunga avventura dei Live Show, giovedì 3 dicembre si celebrerà la grande finale di X Factor che, dopo due incredibili annate in Piazza del Plebiscito a Napoli, quest’anno tornerà a Milano, nel tempio della musica italiana dal vivo: l’Unipol Forum di Assago.
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- Il tavolo di #XF2026 si presenta in una formazione inedita: ai confermatissimi Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si affiancherà Irama, al suo debutto assoluto in giuria. Padrona di casa indiscussa la divina Giorgia.
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- Dopo il suo esordio a Sanremo e le sue prime esperienze televisive, Irama ha saputo reinventarsi continuamente senza mai perdere autenticità. Con dei numeri da capogiro: 57 dischi di Platino, 5 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream, più altre cinque partecipazioni al Festival dove si è sempre classificato nella Top 10.
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- Il suo successo è formidabile anche nei live: è reduce dal concerto allo Stadio San Siro di Milano, dove lo scorso 11 giugno ha chiamato a raccolta 50mila fan!
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- Anche quest’anno la selezione dei protagonisti assoluti di X Factor sarà guidata da Giorgia, l’amatissima artista e icona della scena musicale italiana, che torna per il terzo anno alla conduzione nello show.
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- Come sempre il backstage sarà totalmente suo: con la sua sensibilità, la sua empatia e la sua presenza rassicurante e stimolante, Giorgia sarà il prezioso punto di riferimento per i cantanti pronti a toccare per la prima volta un palco tanto importante, accogliendoli sia un secondo prima di entrare in scena sia un attimo dopo aver raccolto il giudizio dei giudici.
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- Torna Francesco Gabbani, alla sua seconda edizione in giuria a X Factor: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, due volte vincitore al Festival di Sanremo.
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- Lo scorso anno, Gabbani ha mostrato un approccio capace di unire tecnica e leggerezza: sempre presente per i ragazzi che nella precedente annata erano nella sua squadra, ha creato con loro rapporti personali fortissimi riuscendo a essere un mentore forte e sincero.
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- Terzo anno per Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano nonché tra i più amati e riconosciuti esponenti della scena hip-hop del nostro Paese.
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- Una carriera lunga più di 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi. Nello show ha portato la sua cifra inconfondibile e sempre imprevedibile, dimostrando di essere una guida potente per i ragazzi che arrivano sul palco.
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- Anche Paola Iezzi è a quota tre edizioni: è la vincitrice in carica, dopo il trionfo con la sua rob pochi mesi fa.
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- Nelle sue due annate, Paola ha dimostrato di essere magnetica, intensa ed autentica, sfoggiando cultura musicale e sensibilità artistica e consolidandosi anche come volto televisivo amatissimo dal pubblico; in trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni lasciando un segno unico nella musica e nello spettacolo.
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- Ai giudici toccherà il compito di diventare guida, mentore, riferimento per gli aspiranti cantanti in gara. E lo faranno già dalle selezioni in cui saranno chiamati a scorgere il talento nelle decine di ragazzi che arriveranno davanti a loro, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano.
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- X Factor vi aspetta da giovedì 10 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ma sempre disponibile on demand e visibile su SkyGo.
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- Dal 15 settembre, tutti i martedì su TV8; e dal 16 settembre tutti i mercoledì su Cielo.
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- 1^ Edizione (2008): Aram Quartet
- 2^ Edizione (2009): Matteo Becucci
- 3^ Edizione (2009): Marco Mengoni
- 4^ Edizione (2010): Nathalie
- 5^ Edizione (2011): Francesca Michielin
- 6^ Edizione (2012): Chiara Galiazzo
- 7^ Edizione (2013): Michele Bravi
- 8^ Edizione (2014): Lorenzo Fragola
- 9^ Edizione (2015): Giò Sada
- 10^ Edizione (2016): Soul System
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- 11^ Edizione (2017): Lorenzo Licitra
- 12^ Edizione (2018): Anastasio
- 13^ Edizione (2019): Sofia Tornabene
- 14^ Edizione (2020): Casadilego
- 15^ Edizione (2021): Baltimora
- 16^ Edizione (2022): I Santi Francesi
- 17^ Edizione (2023): Sarafine
- 18^ Edizione (2024): Mimì
- 19^ Edizione (2025): rob
- 20^ EDIZIONE (2026): ?