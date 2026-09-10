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X Factor 2026 al via: i giudici, il cast e le novità della 20^ edizione

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©Virginia Bettoja

X Factor torna in campo: comincia stasera l'appassionante fase di selezione che porterà alla definizione dei 12 protagonisti che si sfideranno nello show Sky Original prodotto da Fremantle. Qui tutto quello che c'è da sapere sulla 20^ stagione, in programma ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

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