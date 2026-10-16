Sky media è partner dell’evento di presentazione del nuovo disco di Cesare Cremonini, che si terrà il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. Collegamenti in diretta, interviste esclusive e contenuti dal backstage con Vera Spadini e Federica Pirchio in occasione della presentazione live del nuovo album “Amateur”. La collaborazione continuerà con la messa in onda di Cremonini- Amateur Forever: il documentario, prossimamente in esclusiva su Sky e NOW

Sky sarà media partner di " One Night in London" , l’esclusivo evento di presentazione del nuovo disco di Cesare Cremonini che si terrà il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. Già d a lunedì 19 ottobre , grazie a un accesso esclusivo, Sky seguirà da vicino tutte le fasi dell’evento, a partire dalle prove. Le telecamere accompagneranno pubblico e protagonisti in un racconto inedito dei due giorni , documentando i momenti più significativi della preparazione e dell’atmosfera dietro le quinte, tra backstage , attesa e incontri con i principali ospiti del concerto. Il racconto sarà arricchito dalle interviste esclusive ai protagonisti e da collegamenti in diretta su Sky TG24 e Sky Sport 24 nel corso delle giornate, oltre che sui canali social di Sky , per offrire una copertura completa e immersiva dell’evento.

"Cremonini-Amateur Forever", il documentario prossimamente in esclusiva su Sky e NOW

La media partnership accompagnerà così uno dei momenti centrali del nuovo progetto artistico di Cesare Cremonini e proseguirà con la messa in onda di Cremonini - Amateur Forever, il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Cesare Cremonini ha molte vite sulle spalle. È stato il “Cesare dei Lùnapop” alla fine degli anni Novanta, il ragazzo diciottenne capace di dare voce a un’intera generazione. Uno dei primi cantautori italiani degli anni Duemila a esprimere una sensibilità vicina al mondo indie, quando ancora quella parola non apparteneva al linguaggio del pop. È diventato poi una popstar da stadi, uno dei performer più completi del nostro Paese, capace di trasformare i propri concerti in spettacoli che hanno ridefinito l’immaginario della musica dal vivo italiana. Ma cosa succede a l’uomo quando l’artista che gli vive dentro ha già toccato con mano tutto? È da questa domanda che nasce Cremonini - Amateur Forever, un documentario inedito e irripetibile sulla nascita di un disco manifesto. Pepsy Romanoff, regista e creativo da sempre legato al mondo della musica, raggiunge Cesare a Londra, nello Studio 13 di Damon Albarn, per documentare la registrazione del suo nuovo disco.