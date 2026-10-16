Cremonini, Sky media partner di "One Night in London"l'evento
Sky media è partner dell’evento di presentazione del nuovo disco di Cesare Cremonini, che si terrà il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. Collegamenti in diretta, interviste esclusive e contenuti dal backstage con Vera Spadini e Federica Pirchio in occasione della presentazione live del nuovo album “Amateur”. La collaborazione continuerà con la messa in onda di Cremonini- Amateur Forever: il documentario, prossimamente in esclusiva su Sky e NOW
Sky sarà media partner di "One Night in London", l’esclusivo evento di presentazione del nuovo disco di Cesare Cremonini che si terrà il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. Già da lunedì 19 ottobre, grazie a un accesso esclusivo, Sky seguirà da vicino tutte le fasi dell’evento, a partire dalle prove. Le telecamere accompagneranno pubblico e protagonisti in un racconto inedito dei due giorni, documentando i momenti più significativi della preparazione e dell’atmosfera dietro le quinte, tra backstage, attesa e incontri con i principali ospiti del concerto. Il racconto sarà arricchito dalle interviste esclusive ai protagonisti e da collegamenti in diretta su Sky TG24 e Sky Sport 24 nel corso delle giornate, oltre che sui canali social di Sky, per offrire una copertura completa e immersiva dell’evento.
"Cremonini-Amateur Forever", il documentario prossimamente in esclusiva su Sky e NOW
La media partnership accompagnerà così uno dei momenti centrali del nuovo progetto artistico di Cesare Cremonini e proseguirà con la messa in onda di Cremonini - Amateur Forever, il documentario, diretto da Pepsy Romanoff, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Cesare Cremonini ha molte vite sulle spalle. È stato il “Cesare dei Lùnapop” alla fine degli anni Novanta, il ragazzo diciottenne capace di dare voce a un’intera generazione. Uno dei primi cantautori italiani degli anni Duemila a esprimere una sensibilità vicina al mondo indie, quando ancora quella parola non apparteneva al linguaggio del pop. È diventato poi una popstar da stadi, uno dei performer più completi del nostro Paese, capace di trasformare i propri concerti in spettacoli che hanno ridefinito l’immaginario della musica dal vivo italiana. Ma cosa succede a l’uomo quando l’artista che gli vive dentro ha già toccato con mano tutto? È da questa domanda che nasce Cremonini - Amateur Forever, un documentario inedito e irripetibile sulla nascita di un disco manifesto. Pepsy Romanoff, regista e creativo da sempre legato al mondo della musica, raggiunge Cesare a Londra, nello Studio 13 di Damon Albarn, per documentare la registrazione del suo nuovo disco.