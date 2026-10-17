Inaugurato il nuovo studio di Sky Sport 24, intitolato a Elena Pero e Rino Tommasi

Il canale 200 di Sky ha una nuova casa: è lo studio 8, intitolato a Elena Pero e Rino Tommasi. Dentro il meglio che la tecnologia può offrire: realtà aumentata, rendering cinematografico, scenografie con contenuti tridimensionali, 76 mq di ledwall unico (il più grande di Sky!). Un hob di connessione per parlare con voi e farvi entrare dentro l’evento e il racconto...

Iniziamo dalla fine, come se partissimo dalla dedica che arriva dopo un gol, o dopo la vittoria di uno slam, senza ancora aver visto il punto vincente. Sì, cominciamo da qui. Dalla targa posta a dare un nome al nostro nuovo studio. Anzi due. Elena Pero e Rino Tommasi.

In questo modo è subito chiaro il significato che tutto ciò ha per noi, che normalmente conosciamo e distinguiamo gli studi televisivi tramite numeri.

Questo è lo studio 8.

2 piani sopra i camerini, nel cuore della redazione, per tutti più semplicemente era lo studio piccolo. Ma comunicare è crescere. Per Sky anche nel concreto. Ora il nuovo studio conta 200 mq di superficie, 76 mq di ledwall unico, il più grande di Sky. Realtà aumentata, rendering cinematografico in tempo reale, una grafica 3D fotorealistica grazie ad un motore che può integrare elementi virtuali nello spazio scenico per una nuova esperienza visiva per lo sport.

Scenografie con contenuti tridimensionali e nuove modalità storytelling. 3 camere con realtà aumentata e ottiche di nuova generazione. Nuovi processori audio, nuovo parco microfonico digital, un nuovo tavolo led.

E’ un hub di connessione per parlare con voi, grazie a una tecnologia che ci permetterà di farvi entrare dentro l’evento e il racconto, per una esperienza immersiva di una precisione e di una vicinanza mai viste prima.

Ma i numeri, e di ciò ci perdonerà Rino Tommasi, non dicono sempre tutto. Per noi sono nuovi spazi e tecnologia per il racconto degli eventi e per la quotidianità del 200, il canale all news di Sky Sport 24, e tutti i contenuti che crea per le nostre piattaforme. E arricchisce anche la nostra esperienza

Prospettive e storie diverse potranno dialogare con immagini emozioni e voci. Voci che sono diventate nostro dna, voci che danno un nome. Anzi due

Cominciamo!