GialappaShow, al via stasera la nuova stagione

Al via stasera l'ottava stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Alla conduzione il Mago Forest che nella prima puntata sarà affiancato da Simona Ventura, che torna sul palco dei Gialappi dopo oltre trent’anni. La new entry è Max Angioni. Ci sarà da ridere: appuntamento ogni lunedì alle ore 21.30, su TV8, Sky e su NOW

Una assoluta new entry in questa ottava edizione, Max Angioni , che vedremo in vesti nuove e diverse: sarà uno psicologo che prova a spiegare processi mentali che segue e capisce solo lui, sarà un improbabile cantante di reggaeton, e vestirà i panni di Lele Adani nella fiction corale Ultimo Appuntamento.

Il cast comico

Nuovi e vecchi personaggi anche per il resto del cast di GialappaShow: Brenda Lodigiani propone la parodia assolutamente inedita di Federica Sciarelli che, orfana di Chi l’ha visto? si crea delle persone scomparse per poterle poi cercare, e la nuovissima Serena Autieri, con la sua napoletanità spinta all’eccesso. Ma niente paura, per chi ha amato i suoi personaggi più iconici rivedremo anche la “pazza in culo” Victoria Cabello e l’androide Ester Ascione, con incursioni a sorpresa di Annalaisa. Ubaldo Pantani debutta con la parodia di Chiofalo, uno dei personaggi più discussi, e discutibili, della tv, e quella di Paolo Del Debbio, ma torna anche con l’immancabile Gineprio, ormai idolo delle folle, che dopo il successo della serie, si ritroverà sui palchi e red carpet più prestigiosi, a partire dalla Festa del Cinema di Venezia. Brenda e Ubaldo li rivedremo poi insieme nei panni di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi nella nuova, imperdibile fiction "Casa Piersilvi", ambientata in quella che fu la storica Casa Vianello. Anche Giulia Vecchio regalerà al pubblico nuovi e irresistibili parodie: Emma Marrone alle prese con gli haters, diventati ormai la sua ossessione, e Lorella Cuccarini che proporrà nuovi ma assurdi musical, ideati, scritti e interpretati da sé stessa. Non mancherà però di vestire ancora i panni di Iva Zanicchi per "sentire il mare"! Edoardo Ferrario torna al suo primo amore, ovvero creare start up per il lancio di oggetti e servizi che lui pensa essere super innovativi, ma che in realtà, immancabilmente, esistono già. E tornerà anche la rubrica condotta dal suo Aldo Cazzullo "Una giornata di merda". Rivedremo Toni Bonji con la toga dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, che durante il processo, al posto di difendere il suo cliente, lo mette nei guai ulteriormente, ponendo a suo carico altri capi d’accusa, e stavolta avrà anche i testimoni a peggiorare la situazione dei suoi assistiti. E a grande richiesta, sarà di nuovo il regista turco Kaskai Annanzi, alle prese con i trailer promozionali per le sue fiction. Gigi veste ancora i panni di Stefano De Martino, nell’anno di consacrazione della sua carriera, e di Roberto Saviano protagonista della Malavisione, mentre Ross è ancora il cantante battutista e giudice di X Factor Francesco Gabbani, che nella prima puntata si troverà faccia a faccia con l’originale.

Stefano Rapone interpreta Arborio Corbellini, un giornalista impassibile e serissimo che con un tono formale racconta delle "fiabe della buonanotte" assurde e venate di umorismo nero, oltre a fare il verso ai monologhi seri de "Le Iene". Giovanni Vernia invece, propone un personaggio nuovo, tutto suo: Terzultimo, cantante di successo ossessionato dagli ultimi. Tornano anche Marcello Cesena e Simona Garbarino con le nuove, attesissime puntate di "Sensualità a Corte", una delle fiction più iconiche e longeve del programma. E tornerà, con la sua ironia più tagliente che mai, Maccio Capatonda con le sue "Storie Male". Il citofono è affidato questa stagione ad Alessandro Betti: un deciso cambio di passo della produzione che al posto di Miriam, allontanata perché troppo aggressiva con gli ospiti, assolda Ivan, personaggio più mite e timido oltre ogni limite… apparentemente! Sarà poi ancora Amos, questa volta alle prese con le televendite.