Le produzioni digitali Sky Original, una selezione di titoli Corax, OnePodcast, Vois e il BSMT: dal 2 novembre le voci più ascoltate saranno in un unico posto. Da Pablo Trincia a Mia Ceran e Mariangela Pira, da Stefania Andreoli a Gianluca Di Marzio. Appuntamento su Sky (canale 118) e su NOW

Arriva il primo canale interamente dedicato ai video podcast: nasce Sky Voices, dal 2 novembre su Sky (canale 118) e su NOW. Un nuovo spazio che riunisce le produzioni digitali Sky Original e i più rilevanti contenuti realizzati da altri protagonisti del settore, portando in TV alcune tra le voci più interessanti del panorama del podcasting italiano. Talent, autori e professionisti affermati, con esperienze e punti di vista differenti daranno vita a un’offerta che attraversa generi e linguaggi, mettendo al centro storie, idee e temi capaci di raccontare il presente.

In un universo del podcasting sempre più ricco e articolato, Sky Voices offre un nuovo spazio in cui fruire i video podcast, mettendo a disposizione del pubblico una selezione editoriale che riunisce le voci che meritano di essere ascoltate in un unico palinsesto. Il canale prende forma proprio dall’incontro tra la varietà dei contenuti e la capacità di Sky di valorizzarli e organizzarli in un’offerta coerente, riconoscibile e accessibile. Cronaca e attualità, sport, crime, economia, cultura, società e intrattenimento sono i principali temi che animeranno Sky Voices, con uno sguardo trasversale sui fatti, i fenomeni e le passioni che attraversano la contemporaneità.