Partono stasera dal Teatro Repower di Assago i Live Show di X Factor. 12 concorrenti al via, divisi in quattro squadre capitanate dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Attesa per i nomi dei due artisti su cui Giorgia avrà puntato con i propri X Pass. Per il primo Live Show di questa edizione un grandissimo ritorno: ospite nell’X Factor Arena sarà Marco Mengoni

Le luci stanno per riaccendersi, la musica sta per ripartire: dopo le appassionanti fasi di selezione, il percorso di X Factor 2026, show Sky Original prodotto da Fremantle, entra nella sua fase più attesa e spettacolare. I Live Show di partono giovedì 22 ottobre su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago) Esibizione dopo esibizione si svilupperà la gara tra i 12 concorrenti ufficiali di questa edizione: per loro inizia oggi a prender forma il sogno di esibirsi nell’Unipol Forum di Assago, il tempio italiano della musica dal vivo, che giovedì 3 dicembre tornerà a ospitare la finalissima di X Factor. A condurre i Live Show sarà Giorgia. Al tavolo dei giudici, quattro personalità che sin dalle selezioni sono apparse forti e complementari: Francesco Gabbani, la new entry di quest’anno Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Attesa per i due X Pass di Giorgia Lo faranno sin dal primo Live Show, nel quale i 12 concorrenti si divideranno in due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche andranno al ballottaggio e a quel punto la parola spetterà ai giudici: se almeno tre di loro voteranno la stessa persona, sarà eliminata; se invece si divideranno a metà scatterà il Tilt. Sempre nel corso del primo Live verranno inoltre svelati i nomi dei due artisti su cui Giorgia avrà puntato con i propri "Škoda X Pass": si tratta di due degli artisti eliminati nel corso delle Last Call, che proporranno un loro cavallo di battaglia dopodiché saranno giudicati dal pubblico da casa che, con un televoto flash, sceglierà il proprio preferito. Il vincitore di questo ballottaggio tornerà in gara, entrando direttamente nella squadra che sarà rimasta senza un concorrente al termine delle due manche del Live Show 1. Nelle settimane successive torneranno, tra le altre, le puntate a tema, la celebre giostra – la manche più breve e adrenalinica – e la serata degli inediti, il primo vero traguardo di stagione per tutti i cantanti in gara.

Marco Mengoni ospite della prima puntata Per aprire gli appuntamenti dei Live Show un grande ritorno d’eccezione: Marco Mengoni torna sul palco dell’X Factor Arena con un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma.

Le squadre Le squadre di X Factor 2026 sono un mix di mondi, personalità e stili: tra i dodici concorrenti ufficiali c’è davvero di tutto. Dal rock al cantautorato pop, dalle voci imponenti a quelle più intime e introspettive, dalle storie di riscatto a chi invece sembra destinato da sempre a far musica.

La squadra di Francesco Gabbani Francesco Gabbani. punta sulla delicatezza di Alice Fregoso, sulla potenza vocale di Giacomo Calò (il suo X Pass durante i Bootcamp) e sull’irriverenza degli Scraffs.

La squadra di Irama Irama. per la sua squadra scommette sulla compattezza de Le Distanze, sull’introspezione di Lenanie e sulla determinazione di Patrizia. Pop, colore e riflessione si fondono in un autentico mix di sonorità: un intreccio di voci potenti e timbri caratteristici, attraversato dal coraggio di osare, sperimentare e spingersi oltre i confini del consueto.

La squadra di Jake La Furia L'autenticità come chiave per raccontare la musica: Jake La Furia. vuole sorprendere con la voce dolce e contemporanea del suo X Pass ALÌA, col rock sorprendente di Alex Fontana e con la tenacia delicata di Veronica.

La squadra di Paola Iezzi Paola Iezzi ha scelto di portare con sé camilla, al suo esordio su un palco (e titolare dell’X Pass della sua giudice), gli scatenatissimi under 20 Mad-Dog e il giovanissimo cantautore Manu.