Si vota per l'elezione del successore di Mattarella, che era salito al Quirinale nel 2015, mentre... Djokovic trionfava agli Australian Open. Cosa succedeva invece nel mondo dello sport nei giorni in cui sono stati eletti tutti i precedenti Presidenti della Repubblica? Le sorprese, gli intrecci e le curiosità non mancano: un piccolo viaggio a ritroso nella storia per scoprirlo