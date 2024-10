Sky Sport Doctor, la prevenzione degli infortuni sportivi

Primo appuntamento con la rubrica settimanale "Sky Sport Doctor", 11 puntate realizzate con la consulenza scientifica di Isokinetic. Nella prima puntata (prima parte) si parla del legamento crociato anteriore con il dottor Francesco Della Villa.

L’infortunio al “crociato” è sicuramente tra i più discussi e temuti. Questi infortuni sono per lo più legati a brusche decelerazioni o cambi di direzione. Comuni in sport di squadra come il calcio, rugby e basket, questi traumi sono in forte crescita soprattutto nei giovani e colpiscono circa 1 calciatore su 10 considerando l’intera carriera. Lo studio della dinamica di questi infortuni ha permesso di sviluppare programmi di prevenzione, che, se correttamente applicati, permettono di ridurre sensibilmente il rischio.