League of Legends, PG Nationals: Mkers-Outplayed

I Mkers aprono la prima settimana di Playoff come favoriti dello scontro contro gli Outplayed.

La serie non però inizia nel migliore dei modi: gli avversari si portano subito in vantaggio, mentre i favoriti faticano a trovare la giusta coordinazione. Gli ingaggi fin troppo propositivi del supporto, Edward, non si allineano purtroppo con il resto del team. Gli Outplayed sono un pugno chiuso, i Mkers cinque dita poco armoniche.

Il secondo game, però, ha tutta un’altra musica: consci degli errori fatti in precedenza, i Mkers giocano finalmente come un team e impennano in un batter d’occhio, riuscendo a pareggiare la serie con il tono convincente che tutti si sarebbero aspettato da loro.

Lo scontro diventa, quindi, acceso e turbolento. Alla terza partita della serie entrambi i team difendono l’onore con le unghie e con i denti ma il furto inaspettato del Barone Nashor da parte della formidabile Poppy di PatckicaA mette in seria difficoltà i Mkers, che sono costretti a cedere un altro punto.

È venuto il momento per il team favorito di tentare il tutto per tutto. Gli Outplayed dimostrano non poca stoffa da vendere, dominano per tutta la fase centrale di partita e minacciano di concludere la serie. Ma le speranze non si sono ancora affievolite per i Mkers che trovano la schermaglia vincente e chiudono anche la quarta partita. Si decide tutto al quinto game.

L’ultimo match corona il mood dell’intera serie: gli Outplayed si portano subito in testa ma con un abile 180 i Mkers si assicurano non solo un fortuito Barone Nashor ma anche la vittoria della serie.