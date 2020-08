La seconda settimana di Playoff si apre con la sfida tra Cyberground Gaming, vincitori del precedente turno di Loser Bracket, e Racoon, sconfitti del Winner Bracket dai Samsung Morning Stars.

La prima partita fa da rodaggio per entrambi i team: i Racoon faticano a trovare aperture nelle quali inserirsi e i Cyberground approfittano delle loro distrazioni. Tuttavia il team delle aquile sottovaluta il Kassadin di Fresskowy che, lasciato libero di scalare, arriva a fine game con un grande vantaggio sulle spalle. I procioni si aggiudicano il primo punto.

Il secondo match vede i Racoon troppo sicuri di sé: Fresskowy, forte del proprio vantaggio, tenta un ingaggio esagerato ai danni di Omon ma finisce per rimetterci la pelle. I Cyberground decidono, quindi, di approfittare degli errori degli avversari per capitalizzare sugli obiettivi maggiori. Uno dietro l’altro cadono i membri dei Racoon, che sono costretti a cedere questa vittoria.

Fiduciosi delle proprie performance, i Cyberground aprono il terzo game con un ingaggio esemplare da parte di Omon, che isola ed elimina due membri dei Racoon. Ma i procioni hanno tanti assi nella manica e uno di questi è ancora Fresskowy. Con il suo splendido Ryze il mid laner dei Racoon danza all’interno del team nemico, portando a casa una Quadrupla Uccisione e una seconda vittoria.

Il quarto e ultimo game, però, mette a dura prova le difese dei Racoon. Il team dei procioni deve fare i conti con delle aquile accanite e caparbie che per poco non rischiano di far cadere il Nexus avversario. Nonostante la breve e fugace conquista di un Barone Nashor, i Racoon non riescono ad arrestare i Cyberground che si assicurano un’ulteriore vittoria.

È il momento di giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo game della serie. I Racoon lo sanno bene e impennano immediatamente con una Doppia Uccisione per Fresskowy. I Cyberground, però, non sono ancora pronti a cedere la serie e mettono più volte i bastoni tra le zampe dei procioni. Il momento decisivo arriva a favore dei Racoon, i quali approfittano di un ingaggio nella tana del Barone Nashor e mettono a segno una carneficina. La vittoria ride ai procioni che si aggiudicano la serie e si preparano a sfidare gli Outplayed.