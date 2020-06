E' tra i metodi più utilizzati per chi vuole perdere peso in poco tempo: inventato negli anni '90 dallo scienziato giapponese Izumi Tabata, richiede una buona preparazione fisica e un idoneo riscaldamento. Attenzione però, perché il metodo non è adatto a tutti

Perdere chili in poco tempo: un bisogno, una necessità, un sogno per tante persone che vogliono tornare in forma e che non hanno la possibilità di fare costantemente attività fisica. E' questo lo scopo del Metodo Tabata, tra i più gettonati da quasi trent'anni a questa parte tra gli appassionati di fitness.

Che cos'è Tabata? Tabata è un metodo che rientra nella categoria degli allenamenti intervallati ad alta intensità (HIIT). E' stato creato con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche aerobiche e anaerobiche d’oltre soglia di chi lo pratica.

Chi è il creatore del Metodo Tabata? Il metodo Tabata training venne concepito nel corso di una ricerca scientifica del 1996 dal Dr. Izumi Tabata e il suo team presso il National Institute of Fitness and Sports di Tokyo. L'équipe giapponese stava analizzando dei protocolli di allenamento e il loro effetto sui sistemi energetici degli atleti con l'obiettivo di trovare il modo di migliorare il condizionamento anaerobico e aerobico.

Gli esercizi del Metodo Tabata Il metodo Tabata prevede l’esecuzione di sette o otto ripetizioni al massimo dell’intensità, seguite da 10 secondi di recupero passivo. Complessivamente, una serie dura circa quattro minuti. Questo allenamento non deve mai essere eseguito senza prima aver dedicato del tempo al riscaldamento. È assolutamente sconsigliato integrare il metodo Tabata con dei sovraccarichi. Alcuni degli esercizi più comuni e conosciuti sono squat, flessioni, salti, cyclette, affondi e sprint.