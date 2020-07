9/13

FRANCO BARESI. Al Mondiale di Usa ’94 si infortuna al menisco durante la seconda gara del girone contro la Norvegia, il 23 giugno. Baresi ha già 34 anni e un recupero in tempi brevi sembra un’impresa impossibile, oltre che inutile, dato che l’Italia non pare destinata ad andare molto lontano, in quel Mondiale. E invece… non solo gli Azzurri arrivano in finale, ma quel giorno, in campo contro il Brasile, c’è anche Baresi. È il 17 luglio, sono passati 24 giorni dall’infortunio. Purtroppo per l’Italia, alla fine della partita saranno ancora lacrime per Baresi