10 anni di Sky Sport: gli eventi del 2012. L'ultima di Del Piero e Londra olimpica

Nel 2012 finisce l'era Del Piero, mentre in Inghilterra si realizza la favola europea del Chelsea di Di Matteo. Londra ospita per la terza volta le Olimpiadi estive: c'è Sky Sport a raccontarle per la prima volta

Alex Del Piero che dà l’addio alla Juventus, dopo 19 anni, era stato votato come il momento più emozionante dell’anno tra gli eventi sportivi raccontati da Sky Sport. Il 13 maggio 2012 il numero 10 che ha fatto la storia bianconera fa il suo ultimo giro di campo per salutare i tifosi, che sono tutti in lacrime per lui. Mentre la partita prosegue, le telecamere sono principalmente per Alex. Finisce un’era in casa Juve.