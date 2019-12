10 anni di Sky Sport: gli eventi del 2014. Belinelli e Nibali, in Brasile poca Italia

Il 2014 è anche l'anno del Mondiale di calcio che si svolge in Brasile. Sky Sport segue integralmente la manifestazione: lo studio per le dirette è addirittura sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janiero. L'Italia (questa volta di Prandelli), per la seconda volta consecutiva, non supera la fase a gironi. La Germania vince la finale contro l'Argentina e diventa per la quarta volta campione del Mondo.