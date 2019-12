Un decennio di Sky Sport: i campioni targati Super Sport

Super Sport, l'approfondimento quotidiano di Sky Sport24, ripercorre in questo speciale un decennio di campioni, da Bolt a Phelps, fino ai "nostri" Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. Poi le imprese del Team Sky di ciclismo e le leggende dello sci come Hirscher e Lindsay Vonn. Tutti campioni per sempre

I campioni più grandi, quelli che hanno lasciato il segno, quelli che non puoi dimenticare. Super Sport si dedica ogni sera alle 22 su Sky Sport24, da lunedì a venerdì, a tutto quello che non è calcio e ha tanto da raccontare sull’ultimo decennio di sport.

Ci sono campioni che hanno una categoria di grandezza tutta loro, che non è nemmeno quantificabile. Come Usain Bolt, che si è affacciato al decennio già

in possesso di record strabilianti e già consapevole di avere cambiato il corso dell’atletica mondiale, ma che ha confermato tutto questo in modo indelebile.

Ha aggiunto ori olimpici e mondiali ad una collezione che non ha eguali, soprattutto è uscito dalla sua corsia e da uno stadio di atletica per entrare nell’immaginario collettivo, per diventare globale. Con le sue imprese e con la sua leggerezza, con la sua capacità di essere una forma di spettacolo anche fuori pista.

Non ha lo stesso carattere Michael Phelps, che fuori dall’acqua ha avuto un decennio tormentato da problemi e vicende personali discutibili. Ma in acqua…è stato semplicemente inarrivabile. I suoi record e le sue vittorie, le sue medaglie olimpiche; difficile pensare ora che qualcuno potrà mai arrivare a numeri del genere.

Rimanendo nel mondo del nuoto non ci possiamo dimenticare che l’ultimo decennio ha avuto due grandi protagonisti italiani come Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri.

Nel ciclismo sono i successi del Team Sky, ora Ineos, a caratterizzare il periodo. Ci sono le vittorie in serie nei grandi Giri, da Wiggins a Froome, e poi ancora Thomas e Bernal. C’è soprattutto l’imposizione di un metodo di lavoro, un sistema che definisce il ciclismo moderno e la ricerca dei guadagni marginali, i piccoli particolari che fanno la differenza nella prestazione. In questo ciclismo tecnologico, c’è anche il cuore di un grande campione italiano come Vincenzo Nibali, uno dei pochi al mondo che ha vinto i tre grandi giri.

Tra i grandissimi poi non potevano mancare due sciatori che hanno cambiato il loro sport imponendo ancora una volta numeri da leggenda. Il decennio si è chiuso con il ritiro di Marcel Hirscher (8 Coppe del Mondo, 67 vittorie) e Lindsay Vonn (4 Coppe del Mondo e 82 vittorie). Tralasciando medaglie olimpiche e mondiali. Ci sono i numeri, certo. Ma c’è anche una tecnica, un modo di affrontare le gare, un modo di vivere lo status di superstar che li rende più immortali delle vittorie.

Sono i campioni che ci piace raccontare in Super Sport, sono campioni di un decennio, sono campioni per sempre.