Slow News, con Flavio Tranquillo, è il contenitore che vi racconta domani le notizie di ieri. Perché tante volte ci serve più tempo per vedere e capire le mille facce di una realtà complessa.

Nel primo episodio si esamina il caso Djokovic , di cui si è discusso tantissimo, ma probabilmente non è stato ancora detto tutto . Fino al 4 gennaio 2022, il tennista serbo era “solo” il numero uno del tennis mondiale. Poi, un post su Instagram , in cui ha annunciato la sua partecipazione agli Australian Open grazie a un’esenzione medica, ha cambiato tutto .

Questo post ha scatenato la nostra società, iperconnessa come non mai, travolgendo i confini tra sport, politica e comunicazione, scatenando un vero e proprio caos. E poi tutte le varie conseguenze, come le prese di posizione del primo ministro australiano Scott Morrison, le “conferenze stampa” della famiglia di Djokovic e gli atti della Corte Federale australiana che parlano di come il fatto di essere un role-model sia stato decisivo ai fini dell’espulsione del tennista.

Anche se nel referendum universale su Djokovic la tendenza è prevedere due sole opzioni di voto, Slow News cerca di andare più in là e allargare il “problema”, fissando i fatti e andando in profondità nelle sfaccettature di una vicenda che va ben oltre allo sport in senso stretto.