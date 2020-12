Come ogni anno Twitter ha pubblicato i risultati dell’analisi sui trend e sui principali argomenti di conversazione social nel 2020. In Italia, per quanto riguarda lo sport, domina il calcio. Ecco la classifica relativa agli sportivi su cui si è twittato di più, e a seguire quella dei club. I dati si riferiscono al periodo che va dal 1° gennaio al 29 novembre 2020