Alluvione a Valencia: gli effetti sugli eventi sportivi in Spagna

"Dovrebbe esserci un’altra gara altrove, sono già stati cancellati due GP quest’anno. Ma mi rendo anche conto della situazione in cui si trovano i team a fine anno. Bisogna valutare tutto e vedere cosa è meglio dal punto di vista umano, non dell'evento", ha detto a proposito Marc Marquez, aggiungendo anche una riflessione più etica. "Eticamente parlando, non penso che si debba correre a Valencia. L’unica idea è se tutto il ricavato fosse devoluto alle famiglie", ha detto il pilota spagnolo nella conferenza stampa alla vigilia di Sepang. "Teoricamente c’è una gara a Valencia fra meno di tre settimane, ma al momento tutte le risorse devono essere destinate alle famiglie che sono rimaste senza casa; non ha senso destinare i soldi per riparare gli accessi quando si devono usare per aiutare la gente", ha aggiunto. Per Bagnaia "la gara è un momento di festa, non è giusto correre a Valencia”. Della stessa idea Martin: "A Valencia sarà difficile, anche se il circuito è a posto. Sarebbe difficile anche per la logistica, credo che sia meglio correre su un altro circuito".