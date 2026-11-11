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Ricomincio dal bronzo, la nuova Italia del basket

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
@Foto Instagram Italbasket

Si riparte da Terni: contro la Slovenia, mercoledì alle 20, inizia il cammino verso gli Europei 2027. Dopo il Mondiale di Berlino, le Azzurre di Capobianco, più giovani e senza diverse big, vogliono confermarsi e continuare a sognare Los Angeles 2028

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