Le rotte migratorie del basket: tutte le strade del mercato passano dall'Europa

Uno studio fatto in collaborazione tra FIBA e CIES Sports Observatory, il Migration Report, riferito alla stagione 2025-26, dimostra come il Vecchio Continente sia centrale nei trasferimenti di giocatori, più o meno giovani, e che l’Italia rappresenta un ulteriore caso da attenzionare. Questo in una pallacanestro sempre più globale, dall’NBA all’NCAA e non solo