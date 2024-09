Ha appena annunciato il ritiro uno dei giocatori più rappresentativi e vincenti del basket europeo degli anni Dieci. Lascia l'Olimpia Milano, che lo ha accolto nelle ultime 4 stagioni e che ha ringraziato con tre scudetti e con una Final Four di Eurolega che mancava da quasi 30 anni. Amato e rispettato da tutti, compagni e avversari, per la sua conoscenza del gioco e per il suo valore umano, Kyle Hines è stato la prova vivente che nel basket si può essere grandi anche senza avere l'altezza giusta