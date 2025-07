Introduzione

Oggi, martedì 29 luglio, è stato sorteggiato il calendario del campionato italiano di basket 2025/2026. Si parte il 5 ottobre, una settimana dopo la Supercoppa. La regular season termina il 10 maggio. Anche quest'anno gironi asimmetrici per garantire più spettacolo e flessibilità. Milano e Bologna si affronteranno al Forum di Assago il 14 dicembre e alla Segafredo Arena il 15 marzo. Uno spettacolo che ritorna su Sky Sport: per le prossime stagioni, saranno trasmesse in diretta 60 partite della stagione regolare (due per turno e sempre il big match della giornata), due match per giornata dei quarti di finale dei playoff, le intere semifinali e tutta la finale oltre alla Supercoppa Italiana e alla Coppa Italia