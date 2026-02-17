Introduzione
Torna l’appuntamento ormai tradizionale con la Final Eight di Coppa Italia, che anche quest’anno si giocherà a Torino e vedrà Brescia, Udine, Milano, Trieste, Venezia, Tortona, Bologna e Napoli giocarsi il tutto per tutto in scontri da dentro o fuori. E ogni sfida, a partire dai quarti di finale in programma da mercoledì 18 febbraio, fino alla finalissima di domenica 22 febbraio saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco la programmazione completa delle singole partite
Quello che devi sapere
COPPA ITALIA: UNA SFIDA PER OTTO SQUADRE
Quello con le Final Eight di Coppa Italia è ormai diventato un appuntamento imperdibile nella stagione di Lega Basket. L’anno scorso a trionfare era stata Trento, che però quest’anno non è riuscita a qualificarsi tra le magnifiche otto. Ogni sfida andrà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con ricchi prepartita e commenti dopo le singole gare che vedranno impegnati tutti i volti e le voci del basket di Sky Sport
1° QUARTO DI FINALE: BRESCIA-UDINE
- Mercoledì 18 febbraio
- Ore 18
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
- Interviste a cura di Gaia Accoto
2° QUARTO DI FINALE: MILANO-TRIESTE
- Mercoledì 18 febbraio
- Ore 20.45
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini e Matteo Soragna
- Interviste a cura di Gaia Accoto
3° QUARTO DI FINALE: VENEZIA-TORTONA
- Giovedì 19 febbraio
- Ore 18
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
- Interviste a cura di Gaia Accoto
4° QUARTO DI FINALE: BOLOGNA-NAPOLI
- Giovedì 19 febbraio
- Ore 20.45
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Interviste a cura di Gaia Accoto
SEMIFINALE: VINCENTE DI BRESCIA-UDINE VS VINCENTE DI MILANO-TRIESTE
- Sabato 21 febbraio
- Ore 18
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna
- Interviste a cura di Gaia Accoto
SEMIFINALE: VINCENTE DI VENEZIA-TORTONA VS VINCENTE DI BOLOGNA-NAPOLI
- Sabato 21 febbraio
- Ore 20.45
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi
- Interviste a cura di Gaia Accoto
FINALE: VINCENTE DELLA 1^ SEMIFINALE VS VINCENTE DELLA 2^ SEMIFINALE
- Domenica 22 febbraio
- Ore 17
- Sky Sport Basket e NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
- Interviste a cura di Gaia Accoto