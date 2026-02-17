Quello con le Final Eight di Coppa Italia è ormai diventato un appuntamento imperdibile nella stagione di Lega Basket. L’anno scorso a trionfare era stata Trento, che però quest’anno non è riuscita a qualificarsi tra le magnifiche otto. Ogni sfida andrà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con ricchi prepartita e commenti dopo le singole gare che vedranno impegnati tutti i volti e le voci del basket di Sky Sport