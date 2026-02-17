Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa Italia, tutta la Final Eight su Sky Sport: la programmazione completa

Serie A

Introduzione

Torna l’appuntamento ormai tradizionale con la Final Eight di Coppa Italia, che anche quest’anno si giocherà a Torino e vedrà Brescia, Udine, Milano, Trieste, Venezia, Tortona, Bologna e Napoli giocarsi il tutto per tutto in scontri da dentro o fuori. E ogni sfida, a partire dai quarti di finale in programma da mercoledì 18 febbraio, fino alla finalissima di domenica 22 febbraio saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco la programmazione completa delle singole partite

Quello che devi sapere

COPPA ITALIA: UNA SFIDA PER OTTO SQUADRE

Quello con le Final Eight di Coppa Italia è ormai diventato un appuntamento imperdibile nella stagione di Lega Basket. L’anno scorso a trionfare era stata Trento, che però quest’anno non è riuscita a qualificarsi tra le magnifiche otto. Ogni sfida andrà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con ricchi prepartita e commenti dopo le singole gare che vedranno impegnati tutti i volti e le voci del basket di Sky Sport

1/8

1° QUARTO DI FINALE: BRESCIA-UDINE

  • Mercoledì 18 febbraio
  • Ore 18
  • Sky Sport Basket e NOW
  • Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
  • Interviste a cura di Gaia Accoto

2/8
pubblicità

2° QUARTO DI FINALE: MILANO-TRIESTE

  • Mercoledì 18 febbraio
  • Ore 20.45          
  • Sky Sport Basket e NOW
  • Telecronaca a cura di Andrea Solaini e Matteo Soragna
  • Interviste a cura di Gaia Accoto

3/8

3° QUARTO DI FINALE: VENEZIA-TORTONA

  • Giovedì 19 febbraio
  • Ore 18
  • Sky Sport Basket e NOW
  • Telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
  • Interviste a cura di Gaia Accoto

4/8
pubblicità

4° QUARTO DI FINALE: BOLOGNA-NAPOLI

  • Giovedì 19 febbraio
  • Ore 20.45
  • Sky Sport Basket e NOW
  • Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
  • Interviste a cura di Gaia Accoto

5/8

SEMIFINALE: VINCENTE DI BRESCIA-UDINE VS VINCENTE DI MILANO-TRIESTE

  • Sabato 21 febbraio
  • Ore 18
  • Sky Sport Basket e NOW
  • Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna
  • Interviste a cura di Gaia Accoto

6/8
pubblicità

SEMIFINALE: VINCENTE DI VENEZIA-TORTONA VS VINCENTE DI BOLOGNA-NAPOLI

  • Sabato 21 febbraio
  • Ore 20.45
  • Sky Sport Basket e NOW
  • Telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi
  • Interviste a cura di Gaia Accoto

7/8

FINALE: VINCENTE DELLA 1^ SEMIFINALE VS VINCENTE DELLA 2^ SEMIFINALE

  • Domenica 22 febbraio
  • Ore 17
  • Sky Sport Basket e NOW
  • Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
  • Interviste a cura di Gaia Accoto

8/8
pubblicità