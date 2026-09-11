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Serie A, la Supercoppa svelata a Tortona: presenti Bargnani e Gherardini. VIDEO

Serie A

La Supercoppa italiana ha fatto tappa a Tortona dove nel weekend del 19 e 20 settembre verrà assegnata: Derthona, Reyer Venezia, Virtus Bologna e Olimpia Milano a contendersela alla Nova Arena. In occasione della presentazione c’erano anche Andrea Bargnani e il presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini che hanno parlato al microfono di Gaia Accoto per Sky Sport

Nel fine settimana del 19 e 20 settembre verrà assegnato il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, che è stato presentato ufficialmente a Tortona, sede delle tre sfide che lo assegneranno e che coinvolgeranno Olimpia Milano, Virtus Bologna, Reyer Venezia e i padroni di casa del Derthona.

 

Sul palco della Sala del Ridotto sono intervenuti Andrea Bargnani, ex stella NBA e ora Executive Advisor di LBA, Maurizio Gherardini, presidente della Lega Basket Serie A, Davide Balena, responsabile dei Grandi Eventi della Presidenza della Regione Piemonte, e Marco Tiso, managing director di Sisal Italy, main sponsor di questa edizione.

 

“La parola positività deve contraddistinguere questa nuova stagione. Abbiamo la convinzione che solo la crescita a livello infrastrutturale ci porterà a crescere come movimento”, le parole di Gherardini al microfono di Gaia Accoto. “È un momento interessantissimo per la pallacanestro, di enorme potenziale, con tanti investimenti in giro per l’Europa”, ha aggiunto Bargnani a Sky.

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