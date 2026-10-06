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il protagonista

'Super-Carr' sta alzando i giri del motore della Virtus Bologna

Chicca Macchi

Chicca Macchi
Ciamillo Castoria

22 punti e 10 assist contro l'Olympiacos in Eurolega, 21 e 13 contro Roma nell'ultima di campionato, in entrambe le partite il canestro decisivo all'ultimo tiro: la guardia canadese è già il leader tecnico della nuova Virtus targata Mumbrù. E il primo protagonista della nuova rubrica di Sky Sport Insider sul basket LBA

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