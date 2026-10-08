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l'intervista

Spissu: "Questo Napoli sta diventando una grande squadra"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
©IPA/Fotogramma

Sesto uomo con licenza di decidere le partite: uno dei segreti della partenza senza sconfitte della squadra di Repesa. Con tutta l'intenzione, dopo il biennio in Spagna, di lanciare un segnale a tutto il basket italiano ed europeo. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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