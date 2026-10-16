Passare dal giocare con LeBron ai Lakers all'esibirsi sul parquet di Trento non deve essere un salto facile per nessuno, ma così non è stato per la stella di Aquila Basket, come ci ha confessato in questa lunga intervista esclusiva. Dalle motivazioni che l'hanno portato ad accettare Trento, al suo rapporto con James, passando per i momenti chiave della sua vita, come quell'incontro con Steph Curry
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