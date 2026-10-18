La sfida della Nova Arena fra Tortona e Maxima Roma, vinta 89-75 dai capitolini, il primo storico successo in trasferta, era anche lo scontro in famiglia tra Amar e Mirza Alibegovic. Il lungo in forza ai padroni di casa ha chiuso con 3 punti in 16’ mentre la guardia ha contribuito al successo dei suoi con 10 punti

Molto più che una partita, una sfida in famiglia. Sì, perché il match della Nova Arena fra Tortona e Maxima Roma, valida per la 4a giornata di Serie A, era anche il duello a distanza tra i fratelli Alibegovic, Amar, da quest’anno al Derthona, e Mirza, in questa stagione nella capitale dopo l’esperienza a Udine dove è anche stato capitano.

Di fronte a papà Teoman, grande ex giocatore, e al resto della famiglia, Amar e Mirza hanno anche avuto occasioni di marcarsi e di trovarsi uno contro l’altro: alla fine la vittoria è andata alla Maxima Roma per 89-75, il primo storico successo in trasferta del club di Paul Matiasic, e Mirza ha chiuso con 10 punti in 27’, con anche una tripla segnata proprio contro il più giovane fratello. Amar, classe 1995 (Mirza è del ’92, ndr), si è invece fermato a 3 punti in 16’, non riuscendo ad evitare la prima sconfitta interna della squadra piemontese.

Non era la prima volta che i due si affrontavano: era già accaduto 7 anni fa e, ironia della sorte, a maglie invertite, non in Serie A ma in A2. Nella stagione 2018/19 Amar vestiva la maglia della Virtus Roma, che al termine del campionato conquistò la promozione, mentre Mirza giocava proprio a Tortona.