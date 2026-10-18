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Tortona-Maxima Roma, la sfida in famiglia dei fratelli Alibegovic: Mirza batte Amar

Serie A

La sfida della Nova Arena fra Tortona e Maxima Roma, vinta 89-75 dai capitolini, il primo storico successo in trasferta, era anche lo scontro in famiglia tra Amar e Mirza Alibegovic. Il lungo in forza ai padroni di casa ha chiuso con 3 punti in 16’ mentre la guardia ha contribuito al successo dei suoi con 10 punti

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Molto più che una partita, una sfida in famiglia. Sì, perché il match della Nova Arena fra Tortona e Maxima Roma, valida per la 4a giornata di Serie A, era anche il duello a distanza tra i fratelli Alibegovic, Amar, da quest’anno al Derthona, e Mirza, in questa stagione nella capitale dopo l’esperienza a Udine dove è anche stato capitano.

 

Di fronte a papà Teoman, grande ex giocatore, e al resto della famiglia, Amar e Mirza hanno anche avuto occasioni di marcarsi e di trovarsi uno contro l’altro: alla fine la vittoria è andata alla Maxima Roma per 89-75, il primo storico successo in trasferta del club di Paul Matiasic, e Mirza ha chiuso con 10 punti in 27’, con anche una tripla segnata proprio contro il più giovane fratello. Amar, classe 1995 (Mirza è del ’92, ndr), si è invece fermato a 3 punti in 16’, non riuscendo ad evitare la prima sconfitta interna della squadra piemontese.

 

Non era la prima volta che i due si affrontavano: era già accaduto 7 anni fa e, ironia della sorte, a maglie invertite, non in Serie A ma in A2. Nella stagione 2018/19 Amar vestiva la maglia della Virtus Roma, che al termine del campionato conquistò la promozione, mentre Mirza giocava proprio a Tortona.

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